Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Donnerstagvormittags tiefer in den roten Bereich gerutscht. Der Leitindex SMI hat sich somit von der Marke von 8'500 Punkten, die am Vortag in Griffweite gerückt war, wieder deutlich entfernt und notiert gegenwärtig auch unter dem Stand von Ende letzter Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...