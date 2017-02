Paris - Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat die Folgen der Terroranschläge in Frankreich dank guter Geschäfte in den Niederlanden 2016 weggesteckt. Trotz eines Gewinneinbruchs bei Air France legte der Profit im laufenden Geschäft dadurch konzernweit um gut ein Drittel auf 1,05 Milliarden Euro zu. Zwei teure Streiks in Frankreich und der Buchungsrückgang nach den Terroranschlägen von Paris und Nizza machte Air France-KLM dabei mehr als wett. Konzernchef Jean-Marc Janaillac will im laufenden Jahr das Flugangebot ausweiten, um vor allem im lukrativen Langstrecken-Geschäft wieder an Boden zu gewinnen, wie er am Donnerstag in Paris ankündigte.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Bis zum späten Vormittag gewannen die Aktien von Air France-KLM 8,5 Prozent an Wert und erreichten den höchsten Stand seit Juli vergangenen Jahres.

Mit dem operativen Gewinn übertraf die seit Jahren gebeutelte Fluggesellschaft die Erwartungen von Analysten. Ein Bericht des Radiosenders BFM, demzufolge Air France-KLM eine Kapitalerhöhung von 600 bis 800 Millionen Euro benötigen soll, schien den Aktienkurs zunächst nicht zu bremsen. Das Unternehmen wollte den Bericht nicht kommentieren.

Im vergangenen Jahr lief es für die einzelnen Teile der Lufthansa-Rivalin höchst gegensätzlich. Die französische Sparte ...

