Ein neues Kontakt-Parasitizid für Katzen mit dem Wirkstoff in Stronghold Selamectin kombiniert mit Sarolaner für ein breiteres, erweitertes Schutzspektrum

Das Unternehmen führt aufbauend auf der Sarolaner-Plattform das erste Kombinationsprodukt in den 4,2 Milliarden USD schweren Tierparasitmarkt ein

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission dem Unternehmen eine Lizenz für Stronghold Plus (Selamectin/Sarolaner) gewährt hat, ein Kombinations-Kontakt-Parasitizid zur Behandlung gegen Zecken, Flöhe, Ohrmilben, Läuse und Fadenwürmer und zur Vorbeugung der Herzwurmkrankheit bei Katzen.

Tierärztinnen und -ärzte in der gesamten Europäischen Union verfügen nun über eine Behandlungsmethode mit den Vorteilen von Sarolaner, einer Innovation in der Klasse der Isoxazoline, ohne dabei den Breitspektrumschutz oder die erwartete sichere und einfache Anwendung dafür aufgeben zu müssen.

"Dank der Zulassung von Stronghold Plus kann Zoetis Tierärztinnen und -ärzten eine neue Kontaktbehandlung anbieten, die die üblicherweise bei Katzen auftretenden Parasiten mit nur einer bequemen Monatsdosis behandelt", erklärt Dr. Catherine Knupp, Executive Vice President und President, Research and Development bei Zoetis. "Zum ersten Mal haben wir unser neues, vielseitiges Parasitizid Sarolaner mit dem Wirkstoff aus Stronghold, Selamectin, kombiniert und so die erste Zulassung von Sarolaner zur Anwendung bei Katzen erreicht. Sarolaner ist für uns eine vielversprechende Plattform für zukünftige Produktlinien und Lebenszyklusinnovationen und wir freuen uns, dass Sarolaner und entsprechende Kombinationen weiter positive Daten in Studien erzielen."

Der Markt für Haustierparasitpräparate wurde 2015 auf über 4,2 Milliarden USD geschätzt, mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 5 in den letzten fünf Jahren laut Vetnosis1

Domenico Otranto, Professor für Parasitologie an der italienischen Universität Bari, der die Produktdaten von Stronghold Plus vor kurzem einsah, äußerte sich wie folgt: "Verschiedene Labor- und Feldstudien zeigen die Wirksamkeit der Einmal-Spot-On-Anwendung von Stronghold Plus für mindestens einen Monat. Tierärztinnen und Tierärzte verfügen nun über eine sehr effektive Option zur Behandlung und Kontrolle vier wichtiger Zeckenarten, die häufig Katzen befallen, sowie weiterhin die bewährte Wirksamkeit gegen Flöhe, Fadenwürmer, Herzwürmer, Ohrmilben und Läuse. Tierhalter und Ärzte haben jetzt ein neues Werkzeug und ihre Katzen sind gesünder und fühlen sich wohl."

Dr. Michael Stegemann, Senior Director of Veterinary Research and Development bei Zoetis, sagte: "Stronghold Plus wurde alleine von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei Zoetis entwickelt. Das Produkt bietet einen schnellen, anhaltenden Schutz vor den am häufigsten bei Katzen auftretenden Flöhen und Zecken. Dank der Kombinationswirkung aus Sarolaner und Selamectin tötet Stronghold Plus vier Zeckenarten und verlängert die Schutzdauer gegen Flöhe auf fünf ganze Wochen, ohne dass die Wirksamkeit zum Ende des Dosiszeitraums hin abfällt und all das, ohne den Schutz vor anderen wichtigen inneren und äußeren Katzenparasiten aufgeben zu müssen. Wir freuen uns, diese Innovation nun Tierärztinnen und Tierärzten überall in der Europäischen Union zur Verfügung steht."

Über die Produktwirksamkeit und -sicherheit von Stronghold Plus:

Die Wirkstoffe in Stronghold Plus sind Selamectin und Sarolaner, eine neue Kombination aus Parasitiziden. Selamectin hat eine adultizide, ovizide und larvizide Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides spp). Selamectin wirkt außerdem gegen Ohrmilben, Läuse und Fadenwürmer und zur Vorbeugung der Herzwurmkrankheit durch die Wirksamkeit gegen die Larven der Dirofilaria immitis. Sarolaner ist ein neues Akarizid und Insektizid und gehört zur Klasse der Isoxazoline: Es wirkt gegen Zecken, Flöhe und Milben. Die häufigste Nebenwirkung von Stronghold Plus ist ein leichter, vorübergehender Juckreiz am Auftragungsort. Milde bis mäßige Alopezie am Auftragungsort, Hautrötungen und vermehrter Speichelfluss traten selten auf.

Über Zoetis

Zoetis ist das führende Unternehmen im Bereich Tiergesundheit und engagiert sich für seine Kundinnen und Kunden und ihre Geschäfte. Zoetis kann auf über 60 Jahre Erfahrung in der Tiergesundheit zurückblicken und entdeckt, entwickelt, fertigt und vermarktet tierärztliche Impfstoffe und Medikamente, ergänzt durch Diagnoseprodukte und Gentests sowie verschiedenste Dienstleistungen. Zoetis arbeitet für Tierärztinnen und Tierärzte, Tierhalterinnen und Tierhalter und die Menschen, die Nutz- und Haustiere aufziehen und versorgen, und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern weltweit. 2015 erzielte das Unternehmen mit etwa 9000 Angestellten ein Jahreseinkommen von 4,8 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoetis.com

1 Vetnosis, Animal Health Service: Parasiticides Report (Sept. 2016)

