FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Indizes in den USA momentan nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben, kommen die Börsen in Europa nicht richtig in Schwung. Am Donnerstag notieren die meisten europäischen Indizes am Mittag im Minus. Die vier großen US-Aktienindizes schlossen dagegen am Vortag bereits den dritten Tag in Folge auf Rekordständen - erstmals seit 1995. Dem DAX blieb dagegen der Sprung auf ein neues Jahreshoch im frühen Handel versagt. Das Tageshoch lag am Morgen bei 11.815 Punkten, am Mittag handelt der Index 0,2 Prozent tiefer bei 11.769 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent niedriger bei 3.313 Punkten.

"Die sich häufenden Aussagen von US-Notenbankern zum Wirtschaftswachstum werden zunehmend positiv gesehen, trotz der Erwartung höherer Zinsen", heißt es von einem Analysten. Besonders in Europa seien Aktien angesichts steigender Gewinne der Unternehmen noch günstig bewertet. Ängste wegen der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich seien überzogen. "Die Anleger sind derzeit zu pessimistisch", sagt ein Händler.

Airlines heben ab

Starke Ergebnisse von Air France-KLM treiben den Aktienkurs der Airline um 8,0 Prozent stark nach oben. Im Fahrwasser steigen auch Lufthansa um 2,3 Prozent und IAG um 1,3 Prozent. Der operative Gewinn der Franzosen liegt mit 1,05 Milliarden Euro um 5 Prozent über der Konsensprognose von Analysten. Positiv wertet Stephen Furlong von Davy Research, dass Air France-KLM die Schulden im Jahresvergleich um 15 Prozent gesenkt hat. Auch sollen die Ticketpreise zuletzt weniger stark gefallen sein als befürchtet. Daneben wird auf den guten freien Cashflow verwiesen.

Positiv für die deutsche Fluglinie werten die Analysten der LBBW die Einigung von Lufthansa mit der Vereinigung Cockpit bei der Vergütung. Für schwierige Fragen zum Vorruhestand und den Betriebsrenten gebe es bisher aber keine Lösung, so dass weiterhin Konfliktpotenzial bestehe.

Euro setzt die Stabilisierung fort

Der Euro setzt die am Mittwoch begonnene Stabilisierung zum US-Dollar fort, dies bremst europäische Aktien etwas. Zuletzt ging der schwache Euro mit Käufen europäischer Aktien einher. Vom Vortagestief bei knapp über 1,05 hat sich die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0630 Dollar erholt. In den vergangenen Tagen hatte die Erwartung steigender Zinsen in den USA den Greenback zulegen lassen. Bundesanleihen bewegen sich dagegen kaum.

Der Nahrungsmittelriese Nestle ist im vergangenen Jahr langsamer als erwartet gewachsen und hat seine Jahresprognose verfehlt. Der Kurs fällt um 2,1 Prozent. "Das Jahresende 2016 hat sich als enttäuschend erwiesen", sagt die Analystin Virginie Roumage von Bryan Garnier. Es wird gespannt auf den Conference Call um 14 Uhr MEZ gewartet.

Schneider Electric verlieren 4,3 Prozent. Der französische Industriekonzern rechnet im laufenden Jahr mit steigenden Rohstoffpreisen. Die Ausgaben hierfür dürften um 200 Millionen Euro steigen.

Die Deutsche Börse hat 2016 etwas mehr eingenommen als erwartet, der Kurs legt daraufhin leicht zu. Allerdings ruht der Fokus auf der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange.

Anglo American verlieren 3,1 Prozent nach Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Tochter Anglo American Platinum. Diese rechnet im laufenden Jahr mit steigenden Kosten. Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG steht unter Druck, der Kurs verliert 9,5 Prozent auf 23,20 Euro. Der Jahresüberschuss wird jetzt "leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses von 0,5 Millionen Euro" erwartet. Bislang hatte das Unternehmen einen Überschuss von 8 bis 10 Millionen Euro prognostiziert. An der Börse bemängeln Marktteilnehmer, dass die Gewinnwarnung erst Mitte Februar komme.

Bei den deutschen Nebenwerten verlieren Fuchs Petrolub nach Zahlen 0,4 Prozent. Der Schmierstoffhersteller will nach einem Rekordjahr 2016 auch in diesem Jahr weiter wachsen. Die Aktionäre können sich über 9 Prozent mehr Dividende freuen. Indus Holding notieren kaum verändert. Vorstandschef Jürgen Abromeit erwartet für das laufende Jahr weitere Rekorderträge. Im vergangenen Jahr habe der operative Gewinn zumindest das obere Ende der Erwartungen erreicht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.308,37 -0,46 -15,34 0,54 Stoxx-50 3.057,10 -0,53 -16,31 1,55 DAX 11.750,51 -0,37 -43,42 2,35 MDAX 23.255,10 -0,27 -64,01 4,80 TecDAX 1.889,23 -0,04 -0,68 4,28 SDAX 10.022,21 0,14 13,88 5,28 FTSE 7.266,34 -0,49 -36,07 1,73 CAC 4.899,01 -0,52 -25,85 0,75 Bund-Future 163,59 0,20 -0,34 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Mi, 18:25 % YTD EUR/USD 1,0633 +0,24% 1,0607 1,0603 +1,1% EUR/JPY 120,8321 -0,06% 120,9045 120,85 -1,7% EUR/CHF 1,0645 -0,08% 1,0653 1,0663 -0,6% EUR/GBP 0,8510 +0,07% 0,8504 1,1747 -0,2% USD/JPY 113,63 -0,31% 113,99 113,98 -2,8% GBP/USD 1,2495 +0,17% 1,2474 1,2455 +1,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,40 53,11 +0,5% 0,29 -2,3% Brent/ICE 56,15 55,75 +0,7% 0,40 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,69 1.233,44 +0,3% +4,25 +7,5% Silber (Spot) 18,05 17,99 +0,3% +0,06 +13,4% Platin (Spot) 1.013,65 1.011,50 +0,2% +2,15 +12,2% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,4% -0,01 +9,0% ===

