OMV darf weiter hoffen

In einem relativ schwachen Marktumfeld gehörte die Aktie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV (WKN: 874341 / ISIN: AT0000743059) am Donnerstag im Wiener Handel noch zu den Lichtblicken. OMV schaffte es 2016 knapp in die Gewinnzone und die Aktie damit dank ordentlicher Kurszuwächse in die ATX-Spitzengruppe.

Der Gewinn lag bei 3 Mio. Euro, nach einem satten Verlust im Vorjahr in Höhe von 1,26 Mrd. Euro. Da störte es nicht, dass der auf die Anteilseigner entfallende Wert mit einem Minus von 217 Mio. Euro ausgewiesen wurde. Auch der Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 19,26 Mrd. Euro schien kaum jemanden zu stören. Schließlich konnte OMV mit einigen positiven Nachrichten aufwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...