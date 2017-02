Starke Geschäfte der Hoteliers haben dem Gastgewerbe in Deutschland 2016 höhere Einnahmen gebracht - sie profitierten vom boomenden Deutschland-Tourismus. Gastwirten hingegen machte das durchwachsene Wetter zu schaffen.

Dank florierender Geschäfte der Hoteliers hat das Gastgewerbe im vergangenen Jahr höhere Umsätze verbucht. Die Erlöse stiegen 2016 bereinigt um Preiseffekte (real) um 0,9 Prozent gemessen am Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Nominal, also ohne Berücksichtigung von Preiseffekten, stand ein Plus von 2,9 Prozent. Damit übertraf das Gastgewerbe die Erwartungen des Branchenverbands Dehoga, der für das Gesamtjahr ein Plus von 2,5 Prozent vorhergesagt hatte. Die Zahl der Beschäftigten kletterte wie bereits in den Vorjahren weiter ...

