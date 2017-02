Vevey - Nestlé ist im vergangenen Jahr klar unter den Markterwartungen gewachsen und hat weniger verdient als Marktbeobachter geschätzt hatten. Um den Konzern mittelfristig wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzuführen, will der neue CEO Mark Schneider die Spar- und Restrukturierungsanstrengungen in den nächsten Jahren nun verschärfen. Ab 2020 soll der Konzern dann wieder ein mittleres einstelliges organisches Wachstum erzielen. Besonders gut kamen die News am Markt nicht an: der Aktienkurs geriet deutlich unter Druck.

CEO Schneider, der seit September 2016 bei Nestlé ist und seit Jahresbeginn als neuer Konzernchef amtet, trat am Donnerstag anlässlich der Bilanzmedienkonferenz in Vevey erstmals vor die Medien. Entsprechend gespannt waren Medienleute, aber auch Analysten und Investoren auf seinen ersten Auftritt. Wer bereits den ersten grossen strategischen Wurf erwartet hatte, wurde allerdings etwas enttäuscht. Als erstes bekannte er sich nämlich klar zur Langfrist-Strategie, die bekanntlich mit 'Nutrition, Health und Wellness" umschrieben wird. Zudem wolle er weiterhin langfristigen Wert schaffen und habe dabei sowohl das Wachstum wie auch die Profitabilität im Fokus, betonte er.

Absage an Schnellschüsse

In ruhigen und mit Bedacht gewählten Worten gab er dabei auch Schnellschüssen in Bezug auf grosse Akquisitionen eine klare Absage. "Wir müssen den Markt nicht mit grossen Transaktionen beeindrucken", meinte er. Die Bewertungen für mögliche Übernahmeziele seien aufgrund der tiefen Zinsen und dem grossen Interesse am Sektor sehr hoch. Er trat damit gewissen Spekulationen im Markt entgegen, der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller könnte versuchen, mit schnellen und grossen Akquisitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...