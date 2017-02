Themen heute:

Magna unterstützt die Special Olympics World Winter Games 2017 /// Rekordumsatz für Heizungsbauer und Installateure



1.

Magna International Inc. ist offizieller Partner der diesjährigen Special Olympics World Winter Games in Österreich. Das sportliche Großereignis findet vom 14. bis 25. März 2017 in Graz, Schladming, Rohrmoos-Untertal und Ramsau am Dachstein statt. Unter dem Motto "Heartbeat for the World!" gehen in diesem Jahr rund 2.700 Athleten aus 107 Nationen an den Start.

Sie kämpfen in neun verschiedenen Disziplinen um Medaillen, darunter Eisschnelllauf, Floorhockey, Ski Alpin und Ski Langlauf. Darüber hinaus unterstützt Magna die Teams aus Kanada und Mexico bei ihrer Reise und der Unterbringung, sowie 3000 freiwillige Helfer der Veranstaltung.

Magna unterstützt jedes Jahr verschiedene gemeinnützige und soziale Projekte in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Ausbildung und Sport. Special Olympics (SO) ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ziel ist es, Akzeptanz und Inklusion von mental beeinträchtigten Menschen in der Gesellschaft zu fördern und eine bessere Welt für Alle zu schaffen. Gegründet von Eunice Kennedy Shriver im Jahr 1968 in Amerika, bietet Special Olympics mittlerweile in über 170 Ländern für mehr als 4,2 Millionen Sportler ganzjährige Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen olympischen Sportarten an. Weitere Informationen finden Sie unter www.austria2017.org.

2.

Das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk hat im vergangenen Jahr mit 41,7 Milliarden Euro einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Zehn Jahre zuvor lag der Umsatz noch bei 30,6 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war das Modernisierungsgeschäft bei Bädern und Heizungen im Altbau. Hier lag der Umsatzanteil bei 72 Prozent.

Hauptkundengruppe waren mit einem Anteil von 61,4 Prozent die privaten Auftraggeber - gefolgt von gewerblichen Kunden (16,5%), Wohnungsbaugesellschaften (13,1 %) und der öffentlichen Hand (9%).

Getrübt wird die gute Stimmung im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk durch den spürbaren Fachkräftemangel. Denn dem Umsatzwachstum steht nur ein geringes Beschäftigungswachstum gegenüber. Die Zahl der Beschäftigten wuchs trotz der äußerst stabilen Auftragslage in 2016 nur um 1 Prozent auf 368.397 Mitarbeiter. Dabei suchte fast die Hälfte aller Betriebe im SHK-Handwerk im Jahr 2016 personelle Verstärkung.

