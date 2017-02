Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084 hat am Mittwoch die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016 und damit auch für das Gesamtjahr 2016 veröffentlicht. Und hier die Eckdaten - ich beziehe mich dabei auf die Angaben des Unternehmens zum Gesamtjahr: 2016 hat Barrick Gold insgesamt 5,52 Mio. Feinunzen Gold produziert. Die Produktionskosten lagen bei 798 Dollar je Feinunze (= "cost of sales") bzw. 730 Dollar ("all in sustaining costs"). Welche der beiden Kennzahlen man auch nimmt - sie liegen beide deutlich unter den erzielten Verkaufspreisen, weshalb Barrick Gold sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2016 wieder einen ordentlichen Gewinn erzielte. Der Gewinn pro Aktie (bereinigter Netto-Gewinn) lag im...

Den vollständigen Artikel lesen ...