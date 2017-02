In Griechenland verleibt sich MyTaxi den dortigen Marktführer Taxibeat ein. Damit ist die Taxi-App in zehn Ländern Europas vertreten. Chef Andrew Pinnington strebt die Rolle des "dominierenden Players" an.

Die Taxi-App MyTaxi baut ihr Geschäft mit einer Übernahme in Griechenland aus und ist damit in zehn Ländern aktiv. Die Tochter des Autobauers Daimler kauft den lokalen Marktführer Taxibeat. "Wir wollen ein europaweites Geschäft aufbauen und dort zum dominierenden Player bei Taxi-Bestellungen werden", sagte MyTaxi-Chef Andrew Pinnington zur Bekanntgabe des Deals am Donnerstag. ...

