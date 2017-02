"Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht": Mit diesem Satz reagierte Angela Merkel auf den NSA-Abhörskandal. Heute weiß man aber, dass der Bundesnachrichtendienst selbst befreundete Regierungen abgehört hat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält weiter an ihrem Satz "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht" aus dem Jahr 2013 fest. "Er hat meine Überzeugung wiedergegeben, die ich davon habe, was Nachrichtendienste tun sollten", sagte die Kanzlerin am Donnerstag ...

