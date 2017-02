Die Vertreter der syrischen Rebellen zweifeln an Putin und Co. Russland sei zwar um Erfolge bemüht, habe dem syrischen Volk aber nichts anzubieten, heißt es. In Astana setzen sich die Konfliktparteien an einen Tisch.

Die Rebellenvertreter setzen nur wenig Hoffnung auf die neuen Syriengespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. Russland wolle Erfolge erzielen, sei aber nicht ernsthaft bereit, dem syrischen Volk etwas anzubieten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...