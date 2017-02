Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Dezember nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Dezember nach revidierten Daten stabil geblieben. Wie die Bundesbank mitteilte, stagnierten die Umsätze gegenüber dem Vormonat. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Rückgang von 0,9 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,3 Prozent höher.

EZB-Rat sieht keinen grundlegend höheren Inflationsdruck - Protokoll

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seinen Beratungen am 19. Januar zufrieden über die Auswirkungen seiner Geldpolitik geäußert und die Notwendigkeit einer anhaltend lockeren Geldpolitik betont. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, sahen die Ratsmitglieder trotz des deutlichen Inflationsanstiegs im Dezember keine Anzeichen für einen auf breiter Front anziehenden Preisdruck.

EZB steigert Gewinn wegen Ankaufprogramm und Dollar-Reserven

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr wegen ihres Wertpapierankaufprogramms und des höher bewerteten Dollar-Portfolios steigern können. Wie die EZB bei Vorlage ihrer Bilanz für 2016 mitteilte, stieg der Nettogewinn auf 1,193 Milliarden Euro, nachdem er 2015 bei 1,082 Milliarden Euro gelegen hatte.

Weltwirtschaft verdankt ihren Aufschwung nicht allein Trump

Die Märkte leben nur allzu gerne ihren Trump-Optimismus aus. Dem neuen US-Präsidenten Donald Trump schreiben sie vielfach die Aktiengewinne und das bessere Geschäftsklima zugute. Doch der Konjunkturaufschwung spielt sich überall auf der Welt ab: in Europa, China und sogar dem dauerkriselnden Japan.

Deutsche Ökonomen: Brexit-Verhandlungen werden viel länger dauern

Die deutschen Wirtschaftsprofessoren glauben nicht daran, dass Großbritannien binnen zwei Jahren die Europäische Union verlassen und in der Frist ein adäquates Ersatzabkommen aushandeln kann. In einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts meinten 70 Prozent der 125 befragen Ökonomen, der Zeitansatz von 2 Jahren für einen umfassenden Freihandelsvertrag mit den Europäern sei unrealistisch.

Berufsforscher: Deutschland braucht 400.000 Zuwanderer pro Jahr

Um das Arbeitskräfteangebot in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts konstant zu halten, braucht Deutschland in den kommenden Jahrzehnten jedes Jahr 400.000 Zuwanderer. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, in einer neuen Untersuchung.

Zuversicht vor Beginn der neuen Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder

Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder haben sich Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zuversichtlich über die Einigungschancen geäußert. Er sei "optimistisch, dass wir zueinander finden", sagte der Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD), am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Ähnlich äußerte sich der Verhandlungschef der Beamtengewerkschaft DBB, Willi Russ.

Merkel bekräftigt: "Ausspähen unter Freuden geht gar nicht"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Austarieren von Freiheit und Sicherheit zur Leitlinie ihres Handelns in der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA erklärt. Beim Schutz vor Terrorismus und beim Schutz der Privatsphäre gehe es darum, immer "eine neue Balance zu finden", sagte Merkel am Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Diese Grundhaltung leite sie seit Beginn der Affäre im Juni 2013 und gelte "unverändert".

Schäuble weist Nachforderungen der Länder zu Finanz-Neuordnung zurück

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat es im Bundestag abgelehnt, den Ländern bei der Reform der staatlichen Finanzordnung weiter entgegenzukommen. Bei der ersten Lesung der Gesetze zur Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern wies Schäuble sämtliche Nachbesserungswünsche des Bundesrates zurück.

Schäuble telefonierte mit neuem US-Amtskollegen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat nach Angaben seines Ministeriums mit seinem neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch hätten beide Minister bekräftigt, "dass sie großes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit haben", hieß es am Donnerstag vom Bundesfinanzministerium.

Ermittlungen gegen Präsidentschaftskandidaten Fillon werden fortgesetzt

Die Ermittlungen gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon wegen Scheinbeschäftigung seiner Frau werden fortgesetzt. Die Finanzstaatsanwaltschaft teilte am Donnerstag in Paris mit, der Fall werde weiter untersucht. "Die zahlreichen zusammengetragenen Elemente erlauben es derzeit nicht, den Vorgang zu stoppen", erklärten die Ermittler anlässlich der Übergabe des Polizeiberichts.

Präsidentschaftskandidat Macron nennt Frankreichs Kolonisierung "Barbarei"

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat bei einem Algerien-Besuch die Kolonisierung scharf verurteilt und damit Empörung im rechten Lager hervorgerufen. Der 39-Jährige sagte am Mittwochabend einem algerischen Fernsehsender, sie sei "ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eine wahre Barbarei". Frankreich habe zwar die Menschenrechte nach Algerien gebracht, aber vergessen, diese selbst anzuwenden. Das Land müsse deshalb die Bewohner seiner früheren Kolonien um Entschuldigung bitten.

Kanadischer Premierminister baut auf eine starke EU

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau baut auf eine starke Europäische Union. "Die ganze Welt profitiert von einer starken EU", sagte er bei einer Rede am Donnerstag im Europaparlament in Straßburg. Kanada wisse, dass eine "effiziente Stimme" Europas in der Welt "nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar" sei, betonte Trudeau. Die EU sei ein "noch nie dagewesenes Beispiel für friedliche Zusammenarbeit".

EuGH präzisiert Prüfpflichten im Streit um mangelhafte Brustimplantate

Im Streit um die Haftung des TÜV Rheinland für mangelhafte Silikon-Brustimplantate hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Prüfpflichten von Zertifizierungsstellen präzisiert. Der Entscheidung zufolge sind die Organisationen zwar nicht verpflichtet, unangemeldete Inspektionen durchzuführen und Produkte zu prüfen. Bei Hinweisen auf Produktmängel müssten sie aber "alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen", um ihren Verpflichtungen zur Qualitätssicherung nachzukommen, hieß es im Urteil.

Lissabon bekommt zweiten internationalen Flughafen

Angesichts stetig wachsender Touristenzahlen bekommt Lissabon einen zweiten internationalen Flughafen. Da der Humberto-Delgado-Flughafen in der portugiesischen Hauptstadt an seine Kapazitätsgrenze komme, werde der Militärstützpunkt Montijo ab 2019 für den kommerziellen Flugbetrieb umgebaut, teilte Infrastrukturminister Pedro Marques mit. Dort sollen demnach vor allem Mittelstrecken- und Billigflüge starten und landen.

Schweden Jan Arbeitslosenzahl 385.000

Schweden Jan Arbeitslosenquote 7,3%

Schweden Jan Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,3%

