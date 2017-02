Baden-Baden (ots) - Bei der elften Ausgabe des Dschungelcamps belegte Florian Wess am Ende nur den dritten Platz - bei den Dschungelcamp-Auktionen von United Charity ist er jedoch die unangefochtene Nummer eins. Denn die Versteigerung seiner Dschungelpuppe brachte bei Europas größtem Charity-Auktionsportal den sensationellen Erlös von 975 Euro. Auf Rang zwei und drei folgten die Mini-Dschungelcamper von Marc Terenzi mit 625 Euro und Jens Büchner mit 455 Euro.



Bis gestern Abend hatten Fans der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unter www.unitedcharity.de die Chance, Gebote für die kleinen Holzpuppen der Kandidaten abzugeben. Insgesamt wurde mit den zwölf Figuren ein Erlös von 4.178 Euro erzielt, der nun zu 100 Prozent an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. fließt.



Bereits Ende letzter Woche waren die Dschungel-Outfits von Sonja Zietlow zugunsten von Beschützerinstinkte e.V. überaus erfolgreich versteigert worden. Mit den mehr als 30 Auktionen im Zusammenhang mit der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel erlöste United Charity insgesamt 7.345 Euro.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



