Zum dritten Mal wird die ees Europe - die größte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme Europas - am 30. und 31. Mai 2017 von der ees Europe Conference begleitet. Das Konferenzprogramm wartet in diesem Jahr mit einem neuen Fokusthema auf: Automotive. Die Branche um mobile Speichersysteme boomt und gleich mehrere Diskussionsrunden widmen sich Themen wie Automotive Battery Technology oder Vehicle to Grid.

