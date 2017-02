Frankfurt - Die wechselnde Entwicklung an den internationalen Aktienbörsen hebt das Geschäft mit aktiv verwalteten Fonds, so die Deutsche Börse AG."Unsere Umsätze bewegen sich auf einem gutem Niveau", melde Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank. Insbesondere im Bereich international engagierter Portfolios mache die Händlerin regen Handel in beide Richtungen aus. Mit den jüngsten Rekorden an den US-Leitbörsen steige die Anzahl derer, die sich ihre Gewinne gesichert hätten. Bereits den vierten Tag in Folge habe der Dow Jones Industrial Index am Dienstag einen neuen Höchststand markiert und bei 20.504 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 habe sich mit 2.337 Punkten in den Feierabend verabschiedet.

Den vollständigen Artikel lesen ...