Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, ein neues nationales Stadtgebiet in der Provinz Guizhou in Chinas Südwesten, hat 2016 große Fortschritte in aufstrebenden Industrien gemacht, wie z.B. Big Data, und somit eine solide Grundlage für eine weitere Expansion in 2017 und explosionsartiges Wachstum während der nächsten fünf Jahre gebildet.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/468407/Guian_New_Area_Super computer.jpg



Die Anlageinvestitionen von Guian für 2017 werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 21,9 Prozent auf 10,9 Milliarden USD steigen, während tatsächliche Investitionen, die die New Area anzieht, voraussichtlich um 11,1 Prozent auf über 3,34 Milliarden USD steigen wird, was 30.000 Arbeitsplätze schafft.



Es wird davon ausgegangen, dass das Big Data Geschäft auf über 7,29 Milliarden USD wächst und darauf abzielt, 2,18 Milliarden USD an industrieller Produktionsleistung sowie Umsatzerlösen zu erzielen.



Big Data-Ökosystem



Guian wird die Infrastruktur der Informationsbranche verbessern, in dem es sich selbst dafür rüstet, zu einer Internetentwicklungszone auf nationaler Ebene zu werden. Zusätzlich wird es den Aufbau eines Datenverarbeitungszentrums beschleunigen, in dem die strategische Partnerschaft zwischen der Zone und der Alibaba Group ausgenutzt wird.



Das Gebiet wird das neue Huawei Global Data Center eröffnen, die zweite Phase von Rechenzentrums-Projekten von Chinas drei führenden Telekommunikationsbetreibern starten, sich um den Abschluss der ersten Phase des Tencent Data Center bemühen und darauf abzielen, mindestens zwei neue Rechenzentren einzuführen. Mit einer Kapazität für die Unterbringung von 300.000 Servern wird die New Area auch ein nationales Supercomputing-Zentrum entwickeln, Pläne für einen integrierten Industriepark ins Leben rufen und auf eine Jahresproduktion von über 50 Millionen Mobiltelefonen abzielen.



High-End-Ausrüstungsfertigung



Die Guian New Area zielt darauf ab, neue Durchbrüche in High-End-Ausrüstungsfertigung zu schaffen, um eine industrielle Gesamtproduktion von 727 Millionen USD zu erreichen. Hinsichtlich konkreter Projekte möchte die Guian New Area im Wesentlichen die Phase Eins des FDG New Energy Vehicle-Projekts 2017 mit einem geschätzten jährlichen Produktionswert von 4,3 Milliarden USD abschließen sowie einen "Einhundert-Milliarden-Automobil"-Ökopark einrichten.



Gesundheitswesen



Die Zone wird auch die Gesundheits- und Pharmabranche fördern, und zwar durch Pläne für eine beschleunigte Konstruktion des Tongji Guian Hospital, der Fertigstellung von Phase Eins der Biotech Industry Town, dem Start pharmazeutischer Logistikprojekte und einer beschleunigten Einrichtung einer Industrieplattform.



Die Guian New Area möchte über acht Pharmahersteller und mindestens fünf medizinische Forschungs- und Dienstleistungsinstitutionen einführen und somit einen Branchenwert von über 145,6 Millionen USD erreichen.



Pilotzone für grüne Finanzen



Die Guian New Area wird eine innovative Pilotzone für grüne Finanzen sowie den Green Finance Port (Phase I) einrichten und die Konstruktion von Projekten, einschließlich der Southwestern Food Logistics Town, Home Building Materials City und Jingang Automobile Culture City of the Future, beschleunigen.



Die Guian New Area wird tatkräftig mehrere Branchen entwickeln, einschließlich neue Energie, neue Materialien, zivil-militärische Integration und die High-End-Dienstleistungsbranche.



Informationen zu Guian New Area



Die Guian New Area befindet sich in der Provinz Guizhou in Chinas Südwesten und ist das achte nationale neue Gebiet in China.



