Das Rätselraten um Donald Trumps Kurs geht weiter. Sein Außenminister soll in Bonn Klarheit schaffen. Doch noch immer steht auch die Weltöffentlichkeit vor einer Nebelwand. Wie hält er es mit Russland?

Seine erste Reise ins Ausland als neuer US-Außenminister führte Rex Tillerson nach Deutschland. Zum Ärger der mitgereisten Journalisten wählte der frühere ExxonMobil-Boss einen Nachtflug über den Atlantik für ein gutes Schläfchen über den Wolken. Am Abend hatte Tillerson wichtige Termine in Washington seinem Stellvertreter überlassen und auf dem Flug war er für die mitreisende Presse nicht ansprechbar, klagten US-Kollegen. In Bonn sollte der 64-Jährige dann mit seinen neuen Kollegen aus den G20-Staaten ohne festgelegte Tagesordnung über alle anstehenden Probleme reden.

Als eine "Art Speed-Dating" hatten Diplomaten im deutschen Auswärtigen Amt die Zeit nach der Landung für Tillerson beschrieben: Kurze Treffen zuerst mit dem Außenminister Saudi-Arabiens, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, dann mit Russlands "Mr. Njet" - Moskaus Außenminister Sergej Lawrow.

Die russische Regierung hatte im Vorfeld schon Druck aufgebaut. Denn die Russen wollen wissen, woran sie sind: Gilt Donald Trumps Zusage verbesserter Beziehung zwischen den USA und Russland, oder haben seine jüngsten Äußerungen wie die Forderung nach der Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim an die Ukraine und Vorwürfe des Bruchs von Rüstungskontrollabkommen ...

