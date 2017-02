Frankfurt - Die US-Wirtschaft wächst, doch die US-Zentralbank sieht bislang von bremsenden Zinserhöhungen ab. Ein gutes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig niedrigen Zinsen sind ein günstiges Umfeld für Dividendenaktien. Der Deutsche Invest II US Top Dividend (ISIN LU0781238778/ WKN DWS1EH) investiert in US-Aktien mit einem als robust eingestuften Kerngeschäft und überdurchschnittlichen Dividenden, so die Experten von DWS Investments.

