DPD, die Tochter der französischen La Poste, stellt nun bundesweit Kochboxen zu. Man will am stetig wachsenden Trend der Internet-Bestellungen für Lebensmittel profitieren. "Wir sind davon überzeugt, dass im Online-Lebensmittelhandel enorme Potenziale liegen", betonte Andreas Reß, Geschäftsführer Vertrieb bei DPD Deutschland.



Partner des Konkurrenten der Deutschen Post ist der Online-Händler HelloFresh. Unter anderem ist in Deutschland diesem Bereich bereits Rewe aktiv und liefert frische Waren in großem Stil aus. Außerdem bringt die Deutsche Post in ihrem Online-Supermarkt Allyouneedfresh.de bestellte Nahrungsmittel an die Kundschaft und der Online-Riese Amazon bietet diesen Service über Amazon Prime Now in Berlin und München an.



Nach Prognosen des Marktforschungs-Unternehmens GfK wird der Online-Umsatz mit Lebensmitteln immer weiter zulegen, man geht davon aus, dass sich die Werte vervielfachen werden, und zwar von 1,1 Mrd. Euro im Jahr 2014 auf jährlich mehr als 7 Mrd. Euro im Jahr 2025.