FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens stellt sein Geschäft mit mechanischen Antrieben neu auf. Die Sparte soll künftig als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Siemens geführt werden, wie der Technologiekonzern mitteilte. Bislang gehört das Geschäft zum derzeit schwächelnden Bereich Process Industrie and Drives.

Siemens erhofft sich so mehr Handlungsspielraum und eine stärkere geschäftsspezifische Ausrichtung sowie mehr Flexibilität. Das Marktumfeld ist stark mittelständisch geprägt und leidet derzeit unter einem schwachen Wachstum, hervorgerufen durch einen zunehmenden Wettbewerb aus dem asiatischen Raum sowie Überkapazitäten mit daraus folgendem Preisdruck.

Der Bereich mit weltweit etwa 6.000 Mitarbeitern bietet Komponenten der mechanischen Antriebstechnik an. Das Portfolio reicht von Getrieben und Kupplungen bis hin zu Service-Dienstleistungen. Das Branchenspektrum umfasst Siemens zufolge Schlüsselindustrien wie Windenergie, Zementproduktion, Marine, Förder- und Krantechnik.

Siemens will in die weltweiten Standorte und das Produktportfolio investieren, um die Markt- und Technologieführerschaft weiterhin sicherzustellen. Mit den starken Marken Flender und Winergy sei die Sparte vor allem bei Anwendungen mit großen Drehmomenten, zum Beispiel in der Wind- und Zementindustrie führend, erklärte Siemens.

