Von Stefan Lange

BONN (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel hat das erste Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zur Werbung für deutsche Unternehmen genutzt. China habe wiederholt versichert, dass es den Weg der Marktöffnung und der Reformen fortsetzen wolle, erklärte Gabriel am Rande des G20-Außenministertreffens in Bonn. "Ich habe Minister Wang deshalb gebeten, dass China dies auch mit deutlichen Signalen für eine Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen in China untermauert, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität", erklärte der SPD-Politiker.

China habe sich bei der E-Mobilität ehrgeizige Ziele gesetzt, "und deutsche Unternehmen können mit ihrem Know-how einen wichtigen Beitrag leisten - wenn die Bedingungen stimmen", sagte Gabriel. Nach Einschätzung der deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GTAI drückt China bei der Elektromobilität in der Tat aufs Pedal: nach neuesten verfügbaren Zahlen wurden dort im 1. Halbjahr 2016 rund 170.000 NEVs (New Energy Vehicles) verkauft, knapp 127 Prozent mehr als im Vorjahreshalbjahr.

Am stärksten legten GTAI zufolge Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu, nämlich um 16 Prozent auf 126.000 Einheiten. Die fehlende Infrastruktur an Ladestationen hat die Regierung demnach als entscheidenden Engpass erkannt und unterstützt seit vergangenem Jahr deren Ausbau.

Partnerschaft ausbauen

Gabriel und Wang waren sich nach Worten des deutschen Ministers aber einig, dass Deutschland und China weit mehr verbinde als nur der Handel. " Wir haben deswegen heute auch intensiv über die Zusammenarbeit im zivilgesellschaftlichen und im Bildungsbereich gesprochen, mit der wir den Austausch zwischen jungen Menschen aus Deutschland und China intensivieren wollen", erklärte Gabriel.

Deutschland und China seien durch sehr enge und freundschaftliche Beziehungen verbunden, "nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern vor allem auch zwischen den Menschen unserer beiden Länder", erklärte Gabriel und betonte, man sei sich einig gewesen, "dass wir gerade in diesen stürmischen weltpolitischen Zeiten unsere umfassende strategische Partnerschaft weiter ausbauen wollen".

