Bern (ots) - Der Vorstand der Vereinigung Kantonaler

Gebäudeversicherungen (VKG) und deren Direktor, Dr. Stefan

Aeschimann, sind übereingekommen, die Zusammenarbeit in gegenseitigem

Einvernehmen per 14. Februar 2017 zu beenden.



Dr. Aeschimann war seit Mitte 2016 zugleich auch Direktor der

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) und des

Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV). Unterschiedliche

Auffassungen über die Art und Weise der Strategieumsetzung führten

zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses.



Alain Marti, Geschäftsbereichsleiter Rückversicherung, übernimmt

bis zur Nachfolgeregelung die Leitung dieser

Gemeinschaftsorganisationen.



Originaltext: VKG / AECA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060417

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060417.rss2



Für Rückfragen:



Dr. Urs Graf, Präsident VKG: Tel. 079 753 22 00,

Mail: urs.graf@agv-ag.ch