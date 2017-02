Repowering-Maßnahmen sorgen für die Wiederherstellung eines hohen Produktivitätsgrads und somit die stabile Wirtschaftlichkeit über die Restlaufzeit einer Photovoltaik-Anlage. In Zusammenarbeit mit der Vermögensverwaltung Stillger & Stahl hat ADLER Solar mittlerweile zwei PV-Großprojekte zur Leistungsoptimierung in Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern mit einem Gesamtvolumen von 5,3 MWp abgeschlossen, berichtet das Unternehmen mit Sitz in Bremen.

