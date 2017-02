Die Baader Bank hat die Einstufung für Allianz vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Schwerpunkt bei den Jahreszahlen werde zweifelsfrei auf Aussagen zur Verwendung überschüssigen Kapitals liegen, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Donnerstag. Fraglich sei, ob das bislang nicht in Anspruch genommene Zukaufsbudget doch noch für eine Transaktion verwendet oder - wie in Aussicht gestellt - an die Aktionäre zurückfließen wird./tih/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0078 2017-02-16/15:27

ISIN: DE0008404005