BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen Kritik verteidigt, die so genannten "Cum/Ex"-Dividendengeschäfte, durch die dem Fiskus bis 2012 vermutlich mehrere Milliarden an Steuereinnahmen entgingen, seien erst nach großen Verzögerungen verboten worden. "Ich finde im Nachhinein, dass es ungewöhnlich schnell war", sagte Schäuble bei seiner Vernehmung im Unterschuchungsausschuss des Bundestages zu dem Thema.

Er sei im Jahr 2010, wenige Monate nach seinem Amtsantritt, mit dem Komplex befasst worden und habe im Juli 2010 entschieden, einen grundlegenden Systemwechsel bei der Kapitalertragsbesteuerung vorzunehmen, um die Geschäfte zu unterbinden, die die Finanzverwaltung "stets für illegal gehalten" habe.

Diese Geschäfte waren Steuergestaltungen, durch die Banken und Anlegern zuvor gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden. Durch Leerverkäufe von Aktien um den Dividendenstichtag herum ("Cum/Ex") kam es zu einer doppelten Ausstellung von Dividendenbescheinigungen und in der Folge zu einer mehrfachen Erstattung tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern. Seit 2012 sind "Cum/Ex"-Geschäfte wegen einer von Schäuble auf den Weg gebrachten Gesetzesänderung aber nicht mehr möglich.

Schäuble will nicht über Schäden spekulieren

Vor deren Inkrafttreten hätten unter anderem umfangreiche Diskussionen mit den Ländern geführt werden müssen, damit sich das Aufkommen unter ihnen nicht verschob. Auch habe man den Betroffenen eine angemessene Übergangsfrist einräumen müssen, sagte Schäuble in der Anhörung zur Begründung. Der Zeitablauf bis 2012 sei deshalb "eher schnell" vor sich gegangen. "Es war ein anspruchsvolles Verfahren", konstatierte der Finanzminister.

Einschätzungen über den Schaden aus den Gestaltungen wollte Schäuble nicht geben. Er wies dies auf Rückfrage von Ausschussmitgliedern als "spekulativ" zurück. Kritik an der Zusammenarbeit mit der Finanzaufsicht Bafin ließ der Minister nicht gelten. "Die Bafin hat nicht die Aufgabe, Steuergesetze zu vollziehen", hob er hervor. Zudem betonte Schäuble, die Cum/Ex-Vorgänge und so genannte "Cum/Cum"-Geschäfte seien "zwei völlig unterschiedliche Bereiche". Letztere seien "nicht per se rechtswidrig".

Schäuble hat gegen diese Geschäfte, in deren Mittelpunkt eine ungerechtfertigte Erstattung von Kapitalertragsteuererstattungen um den Dividendenstichtag aufgrund von Wertpapierleihen steht, inzwischen auch eine Gesetzesänderung vorgenommen. Seitdem ist eine Anrechnung von Kapitalertragsteuer nur noch möglich, wenn die Aktie für mindestens 45 Tage vor und nach dem Dividendenstichtag gehalten wird. Einige Experten halten dies aber für nicht weitgehend genug.

Schäuble wies die Kritik an der Gesetzesregelung zu dem Cum/Cum-Geschäften aber in der Sitzung des Untersuchungsausschusses zurück. "Nach meinem jetzigen Kenntnisstand haben wir bei den Ländern keinerlei Anhalt, dass die Regelung nicht das erreicht, was sie erreichen sollte."

Steinbrück kennt "Cum/Ex" seit Mai 2009

Der Linken-Steuerexperte Richard Pitterle bezeichnete es aber als "grob fahrlässig", dass Schäuble sich jahrelang Zeit gelassen habe, um Cum/Cum-Geschäfte per Gesetz einzudämmen. "Als er in seinem Ministerium vom Cum/Ex-Skandal erfuhr, hätte er auch die Cum/Cum-Gestaltungen unter die Lupe nehmen müssen", erklärte er in einer Mitteilung. "Schäuble ist als zuständiger Finanzminister für einen mutmaßlichen Milliardenschaden verantwortlich."

Schäubles Amtsvorgänger Peer Steinbrück (SPD) hatte am Montag in dem Untersuchungsausschuss angegeben, im Mai 2009 von den zweifelhaften "Cum-Ex"-Dividendengeschäften erfahren zu haben. "Das erste Mal, dass ich diese Mitteilung aus dem Haus bekommen habe, war Mitte Mai 2009", sagte Steinbrück, der von 2005 bis 2009 Bundesfinanzminister war. Bis zum Ende seiner Amtszeit im Herbst 2009 habe ihn keine weitere Vorlage zu den umstrittenen Aktiendeals erreicht.

Der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick betonte nach der Sitzung mit Steinbrück, aus den Akten sei bekannt, dass "schon 2007 alle Fakten vorhanden" gewesen seien und nicht erst 2009. Der SPD-Finanzpolitiker Andreas Schwarz hatte Dow Jones Newswires bereits nach einer vorherigen Sitzung gesagt, die wichtigste Erkenntnis der bisherigen Arbeit des Untersuchungsausschusses sei es, dass diese Geschäfte "nur im Netzwerk" möglich gewesen seien. Seinen offiziellen Abschlussbericht will der Ausschuss bis zum Sommer vorlegen. Schäuble war der letzte Zeuge in dem Gremium.

