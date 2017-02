Der Kabelanbieter Unitymedia ist 2016 stark gewachsen. Firmenchef Lutz Schüler profitiert davon, dass die Kunden superschnelles Internet haben wollen - ob sie es brauchen oder nicht.

Der passionierte Athlet Lutz Schüler nutzt selbstverständlich eine Sport-Metapher: "Wir surfen die Geschwindigkeitswelle gut ab." Was der Chef des Kabelanbieters Unitymedia meint: Sein Unternehmen hat den Umsatz im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert. 320.000 Neukunden habe Unitymedia im vergangenen Jahr netto gewonnen, sagt er dem Handelsblatt. Umsatztreiber dabei: Das Breitbandgeschäft. 220.000 Internetverträge haben die Kölner in dem Jahr abgeschlossen, damit kommen sie in dem Segment nun auf 3,3 Millionen.

Rund 90 Prozent der Neukunden hätten sich für eine Bandbreite von 120 Megabit die Sekunde (Mbit/s) entschlossen, sagt Schüler. "Der Trend, dass die Kunden mehr Geschwindigkeit haben wollen, hält an." Deswegen hat Unitymedia nun auch den Preis für das Paket mit 400 Mbit/s auf 40 Euro reduziert und das mit 200 Mbit/s offenbar aus dem Portfolio genommen. Schüler ist es dennoch wichtig zu betonen, dass er Kunden nicht nur über den Preis locken will: "Wir gehen nicht auf den Preiskampf von Wettbewerber ein. Unsere Strategie ist nicht, der billige Jakob zu sein." Telekom und Vodafone bieten derzeit ihre Festnetzpakete für rund 20 Euro im ersten Jahr an.

Dabei surfen die Unitymedia-Kunden laut eigener ...

