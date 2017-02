Trotz der zuletzt gestiegenen Inflation wollen die meisten EZB-Ratsmitglieder an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Der Aufwärtstrend bei den Preisen sei noch nicht stabil. Zudem gibt es noch eine andere Sorge.

Die EZB ist auf ihrer Zinssitzung im Januar trotz eines kräftigen Anstiegs der Inflation mit überwiegender Mehrheit für eine Fortsetzung ihres ultralockeren Kurses eingetreten. "Es herrschte weitgehende Übereinstimmung, dass gefordert sei, ein sehr erhebliches Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung beizubehalten, um für den Aufbau von Inflationsdruck zu sorgen", hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll des Ratstreffens. Das Gremium sei gut beraten, geduldig zu bleiben und eine ruhige Hand zu bewahren. So könne die Notenbank für Stabilität und Vorhersagbarkeit ...

