Eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und Neuwahlen: In Genf werden am 23. Februar alle drei Punkte in den geplanten Syrien-Gesprächen behandelt werden. Der Prozess soll beschleunigt werden.

Bei den geplanten Syrien-Gesprächen in Genf soll es nach Uno-Angaben um Pläne für eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und Neuwahlen gehen. "Alle drei Fragen sind sehr wichtig, deswegen werden wir sie alle drei in Genf ansprechen", sagte der Uno-Sondergesandte im Syrien-Konflikt, Staffan de Mistura, ...

