Die Hasbro-Aktie ist jüngst auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Laut Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR hat sie aber weiterhin noch viel Potenzial. Grund dafür ist unter anderem der "Frozen"-Deal. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier und in der neuen Ausgabe von DER AKTIONÄR. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Hasbro auch um Puma, Adidas, Berentzen und Disney. Das Interview finden Sie HIER.