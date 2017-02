Der DAX verläuft unter 11.800 Punkten, gedrückt durch den morgigen Verfallstermin. Bis morgen um 13:00 Uhr ist ein Ausburuch nach oben nicht gewollt. Wie es danach weitergeht wird man sehen, auf jeden Fall kann sich der DAX dann wieder freier bewegen. Der US-Markt ist weiterhin stark, aber auch deutlich überkauft. Der Rücklauf wird kommen.

Weiterhin gilt: Short-Positionen bieten sich aufgrund des Verfallstermins also über 11.800 Punkten an. Eine Garantie gibt es für die 11.800 Punkte-Marke nicht, aber eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit. Long-Positionen bieten sich nicht an. Bestehende Long-Positionen sollten erstmal verkauft werden.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.760 Punkten.

Bis zum Verfall am morgigen Freitag ist mit einem Durchbruch über 11.800 Punkte eher nicht zu rechnen.

Nächste Marken nach oben wären 11.850 und 11.900 Punkte. Nach unten müssen 11.650 Punkte fallen.

DAX im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight).

Short-Einstiege ausloten!

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 ...

