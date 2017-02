NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben am Donnerstag wichtige Aktienindizes erneut Höchststände erklommen. Bestmarken erreichten der Dow Jones Industrial , der S&P 500 sowie die Tech-Barometer Nasdaq Composite und Nasdaq 100 . Gute wöchentliche Jobdaten und der Philly-Fed-Index, der über die wirtschaftliche Entwicklung Auskunft gibt, erfreuten die Anleger.

Beim Dow stand zuletzt ein Plus von 0,08 Prozent auf 20 627,63 Punkte zu Buche. Seine bisherige Rekordmarke liegt bei 20 639,05 Punkten. Während der S&P 500 sich zuletzt ebenfalls kaum vom Fleck bewegte, lagen die beiden Tech-Indizes moderat im Plus./la/he

