China setzt verstärkt auf die heimischen Firmen. Das bereitet Außenminister Gabriel Sorgen, denn er hätte gerne eine Gleichbehandlung deutscher Firmen in Asien. Elektromobilität könnte die Lösung sein.

Deutschland will die strategische Partnerschaft mit China ausbauen, verlangt aber eine faire Behandlung deutscher Unternehmen dort. Beide Länder wollten gerade in diesen weltpolitisch stürmischen Zeiten ihre Partnerschaft ausbauen und die Wirtschaftsbeziehungen vertiefen, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Rande einer G20-Konferenz in Bonn. Dazu gehöre allerdings, ...

