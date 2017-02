Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) prognostiziert den Betrieben in Deutschland rund sieben Millionen weniger Arbeitskräfte für das Jahr 2060. Ab dem Jahr 2030 mache sich dies bemerkbar.

Den Betrieben in Deutschland werden selbst bei einer hohen Zuwanderung auf lange Sicht etwa sieben Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen. In dieser am Donnerstag verbreiteten Prognose geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) davon aus, dass jährlich netto 200.000 Menschen zuwandern und zugleich die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren weiter steigt. Dennoch werde bis zum Jahr 2060 die Zahl der erwerbsfähigen Menschen von derzeit rund 46 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...