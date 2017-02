Berlin / Bochum / Kassel (ots) - Die gesetzlichen Krankenkassen bieten eine Fülle von Präventionsleistungen an und sind Experten in Sachen Gesundheitsförderung. Studien zeigen, nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen von diesem Angebot. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen Präventionsleistungen seltener in Anspruch.



Die Kooperationsgemeinschaft unternehmensnaher Krankenkassen, kurz kuk, bestehend aus BKK Dachverband e. V., IKK e. V., KNAPPSCHAFT und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), sowie der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) setzen hier neue Impulse und greifen verstärkt das Thema Migration und Gesundheit auf.



Das vereinte Vorgehen, konkrete Projekte und Erfahrungen zum Thema Migration und Gesundheit sind Themen einer gemeinsamen Veranstaltung des vdek, BKK Dachverbandes e. V., IKK e.V., KNAPPSCHAFT sowie der SVLFG:



Wann: Mittwoch, 22. März 2017, 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr Wo: Kalkscheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin



Es reden Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek, Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (angefragt), Regina Kraushaar, Leiterin der Abteilung Pflegesicherung, Prävention im Bundesgesundheitsministerium, Prof. Dr. rer. pol. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, sowie Dr. Barbara Kaiser, Bundeszentrum für Ernährung, und Eckehard Linnemann, Vorstandsmitglied der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Moderation: Franz Knieps, Vorstand BKK Dachverband e.V.



Wir laden alle Interessierte herzlich dazu ein. Anmeldung unter: anmeldung@avitamin.de, Fax: 030/26398166



