FMW-Redaktion

Die EZB hält es so, wie einst Mario Basler, als er in einem Interview einem Reporter auf die Frage antwortete, ob er sich immer daran halte, was der Trainer sage: "Ich mache immer das, was der Trainer sagt. Und manchmal mache ich was anderes!"

Sicher einer der größten Philosophen der Fußballgeschichte: Mario Basler Foto: http://www.wikiwaldhof.de/index.php?title=Datei:Mario_Basler.JPG

Und die EZB hält sich immer an die von ihr gesetzten Regeln - und manchmal macht sie eben etwas anderes! So heute als Ankündigung im EZB-Protokoll, das ansonsten normalerweise, nunja, von begrenztem Unterhaltungswert ist. Aber dieser Satz hat es in sich:

"While significant weight was also placed on limiting deviations from the ECB's capital key, it was also underlined that limited and temporary deviations were possible and inevitable. Thus, there was some room for a trade-off between relative deviations from the capital key across jurisdictions and limiting the extent of purchases below the DFR."

Aha: also begrenzte und vorübergehende Abweichungen vom Kapitalschlüssel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...