Berlin (pta036/16.02.2017/15:45) - Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden

hiermit zu der am



28. März 2017 um 10 Uhr



in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Gipsstraße 10, 10119 Berlin,



stattfindenden



ordentlichen Hauptversammlung



eingeladen.



I. TAGESORDNUNG



1. Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses der URBANARA

Home AG zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats



Die Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den

Geschäftsräumen der URBANARA Home AG, Gipsstraße 10, 10119 Berlin, zur

Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden auch während der

Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen

wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen

zugesandt. Die Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an

zudem über die Internetseite der Gesellschaft www.urbanara-ag.de, dort unter

Hauptversammlung, zugänglich.



Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt

keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss in

der Sitzung vom 10. Februar 2017 gebilligt hat.



2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der URBANARA Home AG für

das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr bis 31. Dezember

2015 der URBANARA Home AG amtierenden Mitgliedern des Vorstands, Herrn Benjamin

Esser und Frau Claire Davidson, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der URBANARA Home AG

für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr bis 31. Dezember

2015 der URBANARA Home AG amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn

Michael Brehm, Herrn Mathias Wengeler sowie Herrn Jesper Wahrendorf, Entlastung

für diesen Zeitraum zu erteilen.



4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die



HBRT Hamburg-Bremer Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mundsburg Office Tower

Hamburger Straße 11

22083 Hamburg



zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.



5. Satzungsänderung: Erweiterung des Aufsichtsrats



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Anzahl der Mitglieder des

Aufsichtsrats in § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Zusammensetzung und Amtszeit)

von drei auf sechs zu erhöhen und § 9 Abs. 1 Satz 1 demnach wie folgt neu zu

fassen:

"(1)



Der Aufsichtsrat besteht aus 6 (sechs) Mitgliedern, die von der Hauptversammlung

gewählt werden."



6. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101

Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 1 in der unter TOP 5

vorgeschlagenen Änderung der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern

bestehen.



Das Aufsichtsratsmitglied Michael Brehm hat mit Schreiben vom 24. Juli 2016 mit

Wirkung zum 24. August 2016 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats

niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 3. November

2016 wurde Guido Sandler zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats der

Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung bestellt, § 104

Abs. 6 AktG.



Das Mitglied des Aufsichtsrats Mathias Wengeler hat mit Schreiben vom 6. Februar

2017 mit Wirkung zum Ablauf des Tags der Hauptversammlung sein Amt als Mitglied

des Aufsichtsrats niedergelegt.



Der Aufsichtsrat schlägt vor, neben dem amtierenden Aufsichtsratsmitglied Jesper

Wahrendorf folgende Personen als Mitglieder in den Aufsichtsrat für eine

Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für

das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu wählen. Die Hauptversammlung ist an

die Wahlvorschläge nicht gebunden:



Dr. Ralf Bartsch

Niko Pohlmann

Jochen Klüppel

Dr. Guido Sandler

Benjamin Esser



In Bezug auf die zur Bestellung vorgeschlagenen Mitglieder im Aufsichtsrat der

URBANARA Home AG werden gemäß § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5

AktG folgende Angaben gemacht:



Name: Dr. Ralf Bartsch

Wohnort: Hemmingen

Ausgeübter Beruf: Sprecher der Geschäftsführung Brüder

Schlau GmbH & Co. KG, Porta

Westfalica

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu Indus Holding AG, Bergisch Gladbach

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien von

Wirtschaftsunternehmen:

Name: Niko Pohlmann

Wohnort: Lünen

Ausgeübter Beruf: Kaufmann, Geschäftsführer single

Family Office

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und Family Voting Pool & Executive

ausländischen Kontrollgremien: Committee, Steinhoff International

Name: Jochen Klüppel

Wohnort: Küsnacht, CH

Ausgeübter Beruf: Investment Manager

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien:

Name: Dr. Guido Sandler

Wohnort: Berlin

Ausgeübter Beruf: Unternehmer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und Präsident des Verwaltungsrats der

ausländischen Kontrollgremien: Lucrosa AG, Schweiz

Name: Benjamin Esser

Wohnort: Berlin

Ausgeübter Beruf: Unternehmer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien:

7. Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.994.024,00 um EUR 1.806.281,00 auf EUR

3.800.305,00 gegen Sacheinlage (Einbringung von 27.142 Geschäftsanteilen im

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH) und Ausgabe

neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie Änderung

von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung



Die Gesellschaft soll die Konzernobergesellschaft der URBANARA-Gruppe und

Holdinggesellschaft aller Investoren werden. Es ist daher beabsichtigt, dass mit

Ausnahme der Gesellschaft alle Investoren, die direkte Gesellschafter der

URBANARA Holding GmbH sind (" Holding-Gesellschafter"), sämtliche ihrer

Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH im Nennbetrag von insgesamt EUR

27.142,00 gegen Ausgabe neuer URBANARA-Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung

in die URBANARA Home AG einbringen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre

wird dazu ausgeschlossen. Durch diese Einbringung erhöht die URBANARA Home AG

ihre Beteiligung an der URBANARA Holding GmbH von aktuell ca. 53,20% auf 100%,

wohingegen die einbringenden Holding-Gesellschafter ihre direkt gehaltene

Beteiligung an der URBANARA Holding GmbH auf 0% verringern. Die ultimativen

Beteiligungen der aktuellen Aktionäre der URBANARA Home AG an der URBANARA

Holding GmbH ändern sich durch diese Einbringung nicht. Der Vorstand der

URBANARA Home AG hat gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen

Bericht über den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet, der in

seinem vollständigen Wortlaut unter Ziffer II. dieser Hauptversammlungseinladung

wiedergegeben ist.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 1.994.024,00 um EUR

1.806.281,00 auf EUR 3.800.305,00 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 1.806.281

Stück neuer, auf den Namen lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 je neuer Stückaktie (" Neue URBANARA-Aktien")

erhöht. Der Ausgabebetrag der Neuen URBANARA-Aktien beträgt EUR 1,00 pro

Stückaktie. Mithin werden die Neuen URBANARA-Aktien zu einem Gesamtausgabebetrag

von EUR 1.806.281,00 ausgegeben. Die Sacheinlage erfolgt durch Übertragung

von 27.142 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der

URBANARA Holding GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 149855 B, mit einem zum Zeitpunkt der

Einladung zu dieser Hauptversammlung (i) im Handelsregister eingetragenen

Stammkapital von EUR 52.459,00 und (ii) durch beschlossene Barkapitalerhöhung

zukünftigen Stammkapitals von EUR 57.992,00, zu einem Gesamteinbringungswert von

mindestens EUR 8.660.369,00 mit rechtlicher Wirkung auf den Tag der Wirksamkeit

des Beschlusses der Hauptversammlung über die Sachkapitalerhöhung. Soweit der

Einbringungswert der Sacheinlage den Ausgabebetrag der hierfür gewährten neuen

URBANARA-Aktien übersteigt, ist die Differenz in die Kapitalrücklage

einzustellen. Die neuen URBANARA-Aktien sind vom 1. Januar 2017 an

Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Satzung entsprechend dem Umfang der Ausnutzung des genehmigten Kapitals
anzupassen."

URBANARA-Aktien werden gegen Übertragung von 27.142 Geschäftsanteilen im

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH

ausschließlich an die einbringenden Holding-Gesellschafter ausgegeben.



c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die

weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.



d) § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung wird in Anpassung an die

Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst:



"(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.800.305,00.

(2) Das Grundkapital ist in 3.800.305 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag

des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 eingeteilt."



8. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017)



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



a) Das genehmigte Kapital in § 5 Abs. 1 der Satzung wird aufgehoben.



b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.

März 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt

bis zu EUR 1.900.152,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen,

auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 pro Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2017).



c) Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ganz oder teilweise auszuschließen. Ein

Bezugsrechtsausschluss ist insbesondere zulässig, wenn die Aktien im Rahmen

einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, insbesondere um Unternehmen,

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile oder Forderungen zu erwerben.



d) Der Vorstand wird ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.



e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der

Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.



§ 5 Abs. 1 der Satzung wird unter Aufhebung der bisherigen Fassung wie folgt neu

gefasst:



"(1) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.

März 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt

bis zu EUR 1.900.152,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen,

auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 pro Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2017). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ganz oder teilweise auszuschließen. Ein

Bezugsrechtsausschluss ist insbesondere zulässig, wenn die Aktien im Rahmen

einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, insbesondere um Unternehmen,

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile oder Forderungen zu erwerben.

Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die

Satzung entsprechend dem Umfang der Ausnutzung des genehmigten Kapitals

anzupassen."



9. Weitere Satzungsänderung: Anzahl der Mitglieder des Vorstands



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Anzahl

der Mitglieder des Vorstands) zu ändern und wie folgt neu zu fassen:



"(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen."



II. Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7.



Schriftlicher Bericht des Vorstands vom 6. Februar 2017 zu Tagesordnungspunkt 7.

der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. März 2017 über die Gründe für den

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG.



1. Anlass des Berichts



Die URBANARA Home AG (" Gesellschaft") soll die Konzernobergesellschaft der

URBANARA-Gruppe und Holdinggesellschaft aller Investoren werden. Es ist daher

beabsichtigt, dass mit Ausnahme der Gesellschaft alle Investoren, die

unmittelbare Gesellschafter der URBANARA Holding GmbH sind ("

Holding-Gesellschafter"), sämtliche ihrer Geschäftsanteile an der URBANARA

Holding GmbH im Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 gegen Ausgabe neuer

URBANARA-Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung in die URBANARA Home AG

einbringen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird dazu ausgeschlossen.



2. Bedingungen der Kapitalerhöhung



Das Grundkapital der Gesellschaft soll daher von EUR 1.994.024,00 um EUR

1.806.281,00 auf EUR 3.800.305,00 durch Ausgabe von 1.806.281 Stück neuer, auf

den Namen lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals

von je EUR 1,00 pro neuer Stückaktie und insgesamt EUR 1.806.281,00 erhöht

werden.



Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlage, wobei das gesetzliche Bezugsrecht

der Aktionäre ausgeschlossen wird. Stattdessen ist im Kapitalerhöhungsbeschluss

vorgesehen, dass die neuen Aktien von den Holding-Gesellschaftern gezeichnet

werden. Gegenstand der Sacheinlage sind 27.142 Geschäftsanteile mit einem

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH. Die

Gesellschaft hält Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH mit einem

Nennbetrag von insgesamt EUR 30.850,00. Daher bedurfte die beabsichtigte

Einbringung der Geschäftsanteile der Holding-Gesellschafter an der URBANARA

Holding GmbH durch die Gesellschaft keiner Unternehmensprüfung (Due Diligence).

Die URBANARA Holding GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 149855 B, mit einem zum Zeitpunkt der

Einladung zu dieser Hauptversammlung (i) im Handelsregister eingetragenen

Stammkapital von EUR 52.459,00 und (ii) durch beschlossene Barkapitalerhöhung

zukünftigen Stammkapital von EUR 57.992,00. Sie ist bis dato die

Holding-Gesellschaft der URBANARA Gruppe, in der die operativen Tätigkeiten der

Gruppe gebündelt sind. Diese Funktion soll in Zukunft die Gesellschaft

übernehmen.



Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 ausgegeben und sind

ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt.



3. Bedingungen des Einbringungsvertrags



Die zwischen den Holding-Gesellschaftern und der Gesellschaft ausgehandelten

Bedingungen der Einbringung sind in einem Einbringungsvertrag vom 6. Februar

2017 niedergelegt. Dieser liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an

in den Geschäftsräumen der URBANARA Home AG, Gipsstraße 10, 10119 Berlin,

zur Einsicht der Aktionäre aus und ist auf der Internetseite der Gesellschaft

unter der Adresse www.urbanara-ag.de, dort unter Hauptversammlung, zugänglich.

Er wird zudem in der Hauptversammlung ausgelegt. Auf Anforderung von Aktionären

wird eine Kopie des Vertrages unverzüglich und kostenlos auf dem Postwege

zugesandt.



Im Einbringungsvertrag ist vorgesehen, dass die Einbringung und Übertragung

der Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH aufschiebend bedingt ist durch

(i) die Handelsregistereintragung der am 6. Februar 2017 beschlossenen

Barkapitalerhöhung bei der URBANARA Holding GmbH und (ii) auf die Wirksamkeit

des Beschlusses der Hauptversammlung über die Sachkapitalerhöhung. Sollte die

Sachkapitalerhöhung zudem bis zum 30. September 2017 oder einem späteren

zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt nicht im Handelsregister

eingetragen sein, entfällt der Einbringungsvertrag wieder (auflösende

Bedingung). Das Gewinnbezugsrecht an den Geschäftsanteilen für das laufende

Geschäftsjahr 2017 steht entsprechend der für die neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung geltenden Regelung der Gesellschaft zu, so dass der Erwerb

insoweit mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2017 erfolgt. Der

Einbringungsvertrag enthält Garantien von den Holding-Gesellschaftern in Bezug

auf die eingebrachten Geschäftsanteile und auf ihre Tochtergesellschaften. Von

weitergehenden Garantien konnten die Parteien aufgrund der bereits bestehenden

Beteiligung der Gesellschaft an der URBANARA Holding GmbH absehen. Denn auch

ohne diese kann aufgrund der bestehenden Beteiligung sichergestellt werden, dass

bewertungsrelevante Sachverhalte bekannt sind. An eine Unrichtigkeit der

gewährten Garantien sind Schadensersatzansprüche der Gesellschaft geknüpft. Für

die Garantien gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Bedingungen des

Einbringungsvertrags entsprechen nach Auffassung des Vorstands den Bedingungen,

die auch sonst im Rahmen einer Konzernumstrukturierung marktkonform sind.



4. Unternehmensbewertung



4.1 Bewertungsgrundsätze



Im Falle einer Sachkapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen wird, muss der Wert der Sacheinlage dem Wert der ausgegebenen

Aktien entsprechen. Maßgeblich ist dabei nicht der formale Ausgabekurs der

neuen Aktien, sondern nach der vom Vorstand im Interesse der Aktionäre zugrunde

gelegten Auffassung ihr innerer Wert, gemessen am inneren Wert der Sacheinlage.

Auf dieser Grundlage ist nach Einschätzung des Vorstands das der

Sachkapitalerhöhung zugrunde liegende Wertverhältnis zwischen den eingebrachten

Geschäftsanteilen an der URBANARA Holding GmbH und den hierfür ausgegebenen

Aktien der URBANARA Home AG angemessen.



Der Vorstand hat eine Bewertung der URBANARA Holding GmbH und ihrer

Tochtergesellschaften sowie der Gesellschaft durchgeführt. Dabei griff der

Vorstand auf den IDW Standard: "Grundsätze zur Durchführung von

Unternehmensbewertungen" (IDW S 1 i.d.F. 2008) zurück.



Nach diesen Grundsätzen bestimmt sich der Wert eines Unternehmens unter der

Nach diesen Grundsätzen bestimmt sich der Wert eines Unternehmens unter der
Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit