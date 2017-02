Nächste Woche wird es spannende bei Tesla. Am Mittwoch legt der Konzern nachbörslich Zahlen vor. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR glaubt nicht, dass die Bilanz sonderlich stark ausfallen wird. "Es wird wahrscheinlich wieder ein Verlust entstanden sein", so Maydorn. Allerdings sind laut Maydorn andere Punkte wichtiger als das aktuelle Zahlenwerk. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Tesla auch um die Lufthansa, E.ON, Apple, Monsanto, Bayer und JinkoSolar. Das Interview finden Sie HIER.