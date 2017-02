Am Mittwoch haben die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft endlichen ihren Tarifstreit beilegen können. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist aber nicht ganz davon überzeugt, dass damit alle Probleme für die Fluggesellschaft vom Tisch sind. Am Donnerstag legt die Aktie ohnehin aus ganz anderen Gründen zu. Mehr Details hier... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben der Lufthansa auch um E.ON, Apple, Monsanto, Bayer, Tesla und JinkoSolar. Das Interview finden Sie HIER.