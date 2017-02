DJ PTA-News: URBANARA Home AG: Einladung zur ordentlichen HauptversammlungDow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta036/16.02.2017/15:45) - Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden

hiermit zu der am



28. März 2017 um 10 Uhr



in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Gipsstraße 10, 10119 Berlin,



stattfindenden



ordentlichen Hauptversammlung



eingeladen.



I. TAGESORDNUNG



1. Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses der URBANARA

Home AG zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats



Die Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den

Geschäftsräumen der URBANARA Home AG, Gipsstraße 10, 10119 Berlin, zur

Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden auch während der

Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen

wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen

zugesandt. Die Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an

zudem über die Internetseite der Gesellschaft www.urbanara-ag.de, dort unter

Hauptversammlung, zugänglich.



Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt

keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss in

der Sitzung vom 10. Februar 2017 gebilligt hat.



2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der URBANARA Home AG für

das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr bis 31. Dezember

2015 der URBANARA Home AG amtierenden Mitgliedern des Vorstands, Herrn Benjamin

Esser und Frau Claire Davidson, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der URBANARA Home AG

für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr bis 31. Dezember

2015 der URBANARA Home AG amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn

Michael Brehm, Herrn Mathias Wengeler sowie Herrn Jesper Wahrendorf, Entlastung

für diesen Zeitraum zu erteilen.



4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die



HBRT Hamburg-Bremer Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mundsburg Office Tower

Hamburger Straße 11

22083 Hamburg



zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.



5. Satzungsänderung: Erweiterung des Aufsichtsrats



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Anzahl der Mitglieder des

Aufsichtsrats in § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Zusammensetzung und Amtszeit)

von drei auf sechs zu erhöhen und § 9 Abs. 1 Satz 1 demnach wie folgt neu zu

fassen:

"(1)



Der Aufsichtsrat besteht aus 6 (sechs) Mitgliedern, die von der Hauptversammlung

gewählt werden."



6. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101

Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 1 in der unter TOP 5

vorgeschlagenen Änderung der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern

bestehen.



Das Aufsichtsratsmitglied Michael Brehm hat mit Schreiben vom 24. Juli 2016 mit

Wirkung zum 24. August 2016 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats

niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 3. November

2016 wurde Guido Sandler zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats der

Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung bestellt, § 104

Abs. 6 AktG.



Das Mitglied des Aufsichtsrats Mathias Wengeler hat mit Schreiben vom 6. Februar

2017 mit Wirkung zum Ablauf des Tags der Hauptversammlung sein Amt als Mitglied

des Aufsichtsrats niedergelegt.



Der Aufsichtsrat schlägt vor, neben dem amtierenden Aufsichtsratsmitglied Jesper

Wahrendorf folgende Personen als Mitglieder in den Aufsichtsrat für eine

Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für

das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu wählen. Die Hauptversammlung ist an

die Wahlvorschläge nicht gebunden:



Dr. Ralf Bartsch

Niko Pohlmann

Jochen Klüppel

Dr. Guido Sandler

Benjamin Esser



In Bezug auf die zur Bestellung vorgeschlagenen Mitglieder im Aufsichtsrat der

URBANARA Home AG werden gemäß § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5

AktG folgende Angaben gemacht:



Name: Dr. Ralf Bartsch

Wohnort: Hemmingen

Ausgeübter Beruf: Sprecher der Geschäftsführung Brüder

Schlau GmbH & Co. KG, Porta

Westfalica

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu Indus Holding AG, Bergisch Gladbach

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien von

Wirtschaftsunternehmen:

Name: Niko Pohlmann

Wohnort: Lünen

Ausgeübter Beruf: Kaufmann, Geschäftsführer single

Family Office

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und Family Voting Pool & Executive

ausländischen Kontrollgremien: Committee, Steinhoff International

Name: Jochen Klüppel

Wohnort: Küsnacht, CH

Ausgeübter Beruf: Investment Manager

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien:

Name: Dr. Guido Sandler

Wohnort: Berlin

Ausgeübter Beruf: Unternehmer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und Präsident des Verwaltungsrats der

ausländischen Kontrollgremien: Lucrosa AG, Schweiz

Name: Benjamin Esser

Wohnort: Berlin

Ausgeübter Beruf: Unternehmer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu keine

bildenden Aufsichtsräten:

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und keine

ausländischen Kontrollgremien:

7. Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.994.024,00 um EUR 1.806.281,00 auf EUR

3.800.305,00 gegen Sacheinlage (Einbringung von 27.142 Geschäftsanteilen im

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH) und Ausgabe

neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie Änderung

von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung



Die Gesellschaft soll die Konzernobergesellschaft der URBANARA-Gruppe und

Holdinggesellschaft aller Investoren werden. Es ist daher beabsichtigt, dass mit

Ausnahme der Gesellschaft alle Investoren, die direkte Gesellschafter der

URBANARA Holding GmbH sind (" Holding-Gesellschafter"), sämtliche ihrer

Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH im Nennbetrag von insgesamt EUR

27.142,00 gegen Ausgabe neuer URBANARA-Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung

in die URBANARA Home AG einbringen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre

wird dazu ausgeschlossen. Durch diese Einbringung erhöht die URBANARA Home AG

ihre Beteiligung an der URBANARA Holding GmbH von aktuell ca. 53,20% auf 100%,

wohingegen die einbringenden Holding-Gesellschafter ihre direkt gehaltene

Beteiligung an der URBANARA Holding GmbH auf 0% verringern. Die ultimativen

Beteiligungen der aktuellen Aktionäre der URBANARA Home AG an der URBANARA

Holding GmbH ändern sich durch diese Einbringung nicht. Der Vorstand der

URBANARA Home AG hat gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen

Bericht über den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet, der in

seinem vollständigen Wortlaut unter Ziffer II. dieser Hauptversammlungseinladung

wiedergegeben ist.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 1.994.024,00 um EUR

1.806.281,00 auf EUR 3.800.305,00 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 1.806.281

Stück neuer, auf den Namen lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 je neuer Stückaktie (" Neue URBANARA-Aktien")

erhöht. Der Ausgabebetrag der Neuen URBANARA-Aktien beträgt EUR 1,00 pro

Stückaktie. Mithin werden die Neuen URBANARA-Aktien zu einem Gesamtausgabebetrag

von EUR 1.806.281,00 ausgegeben. Die Sacheinlage erfolgt durch Übertragung

von 27.142 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der

URBANARA Holding GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 149855 B, mit einem zum Zeitpunkt der

Einladung zu dieser Hauptversammlung (i) im Handelsregister eingetragenen

Stammkapital von EUR 52.459,00 und (ii) durch beschlossene Barkapitalerhöhung

zukünftigen Stammkapitals von EUR 57.992,00, zu einem Gesamteinbringungswert von

mindestens EUR 8.660.369,00 mit rechtlicher Wirkung auf den Tag der Wirksamkeit

des Beschlusses der Hauptversammlung über die Sachkapitalerhöhung. Soweit der

Einbringungswert der Sacheinlage den Ausgabebetrag der hierfür gewährten neuen

URBANARA-Aktien übersteigt, ist die Differenz in die Kapitalrücklage

einzustellen. Die neuen URBANARA-Aktien sind vom 1. Januar 2017 an

URBANARA-Aktien werden gegen Übertragung von 27.142 Geschäftsanteilen im

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH

ausschließlich an die einbringenden Holding-Gesellschafter ausgegeben.



c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die

weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.



d) § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung wird in Anpassung an die

Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst:



"(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.800.305,00.

(2) Das Grundkapital ist in 3.800.305 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag

des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 eingeteilt."



8. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017)



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



a) Das genehmigte Kapital in § 5 Abs. 1 der Satzung wird aufgehoben.



b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.

März 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt

bis zu EUR 1.900.152,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen,

auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 pro Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2017).



c) Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ganz oder teilweise auszuschließen. Ein

Bezugsrechtsausschluss ist insbesondere zulässig, wenn die Aktien im Rahmen

einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, insbesondere um Unternehmen,

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile oder Forderungen zu erwerben.



d) Der Vorstand wird ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.



e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der

Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.



§ 5 Abs. 1 der Satzung wird unter Aufhebung der bisherigen Fassung wie folgt neu

gefasst:



"(1) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.

März 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt

bis zu EUR 1.900.152,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen,

auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 pro Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2017). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung

des Aufsichtsrats ganz oder teilweise auszuschließen. Ein

Bezugsrechtsausschluss ist insbesondere zulässig, wenn die Aktien im Rahmen

einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, insbesondere um Unternehmen,

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile oder Forderungen zu erwerben.

Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die

Satzung entsprechend dem Umfang der Ausnutzung des genehmigten Kapitals

anzupassen."



9. Weitere Satzungsänderung: Anzahl der Mitglieder des Vorstands



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Anzahl

der Mitglieder des Vorstands) zu ändern und wie folgt neu zu fassen:



"(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen."



II. Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7.



Schriftlicher Bericht des Vorstands vom 6. Februar 2017 zu Tagesordnungspunkt 7.

der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. März 2017 über die Gründe für den

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG.



1. Anlass des Berichts



Die URBANARA Home AG (" Gesellschaft") soll die Konzernobergesellschaft der

URBANARA-Gruppe und Holdinggesellschaft aller Investoren werden. Es ist daher

beabsichtigt, dass mit Ausnahme der Gesellschaft alle Investoren, die

unmittelbare Gesellschafter der URBANARA Holding GmbH sind ("

Holding-Gesellschafter"), sämtliche ihrer Geschäftsanteile an der URBANARA

Holding GmbH im Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 gegen Ausgabe neuer

URBANARA-Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung in die URBANARA Home AG

einbringen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird dazu ausgeschlossen.



2. Bedingungen der Kapitalerhöhung



Das Grundkapital der Gesellschaft soll daher von EUR 1.994.024,00 um EUR

1.806.281,00 auf EUR 3.800.305,00 durch Ausgabe von 1.806.281 Stück neuer, auf

den Namen lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals

von je EUR 1,00 pro neuer Stückaktie und insgesamt EUR 1.806.281,00 erhöht

werden.



Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlage, wobei das gesetzliche Bezugsrecht

der Aktionäre ausgeschlossen wird. Stattdessen ist im Kapitalerhöhungsbeschluss

vorgesehen, dass die neuen Aktien von den Holding-Gesellschaftern gezeichnet

werden. Gegenstand der Sacheinlage sind 27.142 Geschäftsanteile mit einem

Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH. Die

Gesellschaft hält Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH mit einem

Nennbetrag von insgesamt EUR 30.850,00. Daher bedurfte die beabsichtigte

Einbringung der Geschäftsanteile der Holding-Gesellschafter an der URBANARA

Holding GmbH durch die Gesellschaft keiner Unternehmensprüfung (Due Diligence).

Die URBANARA Holding GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 149855 B, mit einem zum Zeitpunkt der

Einladung zu dieser Hauptversammlung (i) im Handelsregister eingetragenen

Stammkapital von EUR 52.459,00 und (ii) durch beschlossene Barkapitalerhöhung

zukünftigen Stammkapital von EUR 57.992,00. Sie ist bis dato die

Holding-Gesellschaft der URBANARA Gruppe, in der die operativen Tätigkeiten der

Gruppe gebündelt sind. Diese Funktion soll in Zukunft die Gesellschaft

übernehmen.



Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 ausgegeben und sind

ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt.



3. Bedingungen des Einbringungsvertrags



Die zwischen den Holding-Gesellschaftern und der Gesellschaft ausgehandelten

Bedingungen der Einbringung sind in einem Einbringungsvertrag vom 6. Februar

2017 niedergelegt. Dieser liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an

in den Geschäftsräumen der URBANARA Home AG, Gipsstraße 10, 10119 Berlin,

zur Einsicht der Aktionäre aus und ist auf der Internetseite der Gesellschaft

unter der Adresse www.urbanara-ag.de, dort unter Hauptversammlung, zugänglich.

Er wird zudem in der Hauptversammlung ausgelegt. Auf Anforderung von Aktionären

wird eine Kopie des Vertrages unverzüglich und kostenlos auf dem Postwege

zugesandt.



Im Einbringungsvertrag ist vorgesehen, dass die Einbringung und Übertragung

der Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH aufschiebend bedingt ist durch

(i) die Handelsregistereintragung der am 6. Februar 2017 beschlossenen

Barkapitalerhöhung bei der URBANARA Holding GmbH und (ii) auf die Wirksamkeit

des Beschlusses der Hauptversammlung über die Sachkapitalerhöhung. Sollte die

Sachkapitalerhöhung zudem bis zum 30. September 2017 oder einem späteren

zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt nicht im Handelsregister

eingetragen sein, entfällt der Einbringungsvertrag wieder (auflösende

Bedingung). Das Gewinnbezugsrecht an den Geschäftsanteilen für das laufende

Geschäftsjahr 2017 steht entsprechend der für die neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung geltenden Regelung der Gesellschaft zu, so dass der Erwerb

insoweit mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2017 erfolgt. Der

Einbringungsvertrag enthält Garantien von den Holding-Gesellschaftern in Bezug

auf die eingebrachten Geschäftsanteile und auf ihre Tochtergesellschaften. Von

weitergehenden Garantien konnten die Parteien aufgrund der bereits bestehenden

Beteiligung der Gesellschaft an der URBANARA Holding GmbH absehen. Denn auch

ohne diese kann aufgrund der bestehenden Beteiligung sichergestellt werden, dass

bewertungsrelevante Sachverhalte bekannt sind. An eine Unrichtigkeit der

gewährten Garantien sind Schadensersatzansprüche der Gesellschaft geknüpft. Für

die Garantien gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Bedingungen des

Einbringungsvertrags entsprechen nach Auffassung des Vorstands den Bedingungen,

die auch sonst im Rahmen einer Konzernumstrukturierung marktkonform sind.



4. Unternehmensbewertung



4.1 Bewertungsgrundsätze



Im Falle einer Sachkapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen wird, muss der Wert der Sacheinlage dem Wert der ausgegebenen

Aktien entsprechen. Maßgeblich ist dabei nicht der formale Ausgabekurs der

neuen Aktien, sondern nach der vom Vorstand im Interesse der Aktionäre zugrunde

gelegten Auffassung ihr innerer Wert, gemessen am inneren Wert der Sacheinlage.

Auf dieser Grundlage ist nach Einschätzung des Vorstands das der

Sachkapitalerhöhung zugrunde liegende Wertverhältnis zwischen den eingebrachten

Geschäftsanteilen an der URBANARA Holding GmbH und den hierfür ausgegebenen

Aktien der URBANARA Home AG angemessen.



Der Vorstand hat eine Bewertung der URBANARA Holding GmbH und ihrer

Tochtergesellschaften sowie der Gesellschaft durchgeführt. Dabei griff der

Vorstand auf den IDW Standard: "Grundsätze zur Durchführung von

Unternehmensbewertungen" (IDW S 1 i.d.F. 2008) zurück.



Nach diesen Grundsätzen bestimmt sich der Wert eines Unternehmens unter der

Unternehmenseigner (Nettoeinnahmen als Saldo von Ausschüttungen bzw. Entnahmen,

Kapitalrückzahlungen und Einlagen). Zur Ermittlung dieses Barwerts wird ein

Kapitalisierungszinssatz verwendet, der die Rendite aus einer zur Investition in

das zu bewertende Unternehmen adäquaten Alternativanlage repräsentiert. Demnach

wird der Wert des Unternehmens allein aus seiner Ertragskraft, d.h. seiner

Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner zu

erwirtschaften, abgeleitet (vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 4).



Dieser Wert ergibt sich grundsätzlich aus den finanziellen Überschüssen,

die bei Fortführung des Unternehmens und Veräußerung etwaigen nicht

betriebsnotwendigen Vermögens erwirtschaftet werden (Zukunftserfolgswert). Nur

für den Fall, dass der Barwert der finanziellen Überschüsse, die sich bei

Liquidation des gesamten Unternehmens ergeben (Liquidationswert), den

Fortführungswert übersteigt, kommt der Liquidationswert als Unternehmenswert in

Betracht. Dagegen kommt dem Substanzwert bei der Ermittlung des

Unternehmenswerts keine eigenständige Bedeutung zu (IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 5

f.).



In der Unternehmensbewertungspraxis haben sich als gängige Verfahren zur

Ermittlung des Zukunftserfolgswerts das Ertragswertverfahren und die Discounted

Cash Flow-Verfahren herausgebildet (IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 7).



Ertragswert- und Discounted Cash Flow-Verfahren (DCF-Verfahren) beruhen auf der

gleichen konzeptionellen Grundlage (Kapitalwertkalkül); in beiden Fällen wird

der Barwert zukünftiger finanzieller Überschüsse ermittelt. Konzeptionell

können objektivierte Unternehmenswerte mit beiden Bewertungsverfahren ermittelt

werden. Bei gleichen Bewertungsannahmen bzw.

-vereinfachungen, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung, führen beide

Verfahren zu gleichen Unternehmenswerten.



Für die Ermittlung des objektivierten Unternehmenswerts der URBANARA Holding

GmbH wurde das Ertragswertverfahren verwendet.



Kernproblem einer jeden Unternehmensbewertung ist die Prognose der finanziellen

Überschüsse aus dem betriebsnotwendigen Vermögen. Sie erfordert eine

umfangreiche Informationsbeschaffung und darauf aufbauende vergangenheits-,

stichtags- und zukunftsorientierte Unternehmensanalysen, die durch

Plausibilitätsüberlegungen im Hinblick auf ihre Angemessenheit und

Widerspruchsfreiheit zu überprüfen sind (IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 68).



Insbesondere bei jungen und wachstumsstarken Unternehmen liefern

Vergangenheitsergebnisse in aller Regel keine oder nur sehr beschränkt geeignete

Anhaltspunkte für die Prognose künftiger Entwicklungen und für die Vornahme von

Plausibilitätsüberlegungen. Die Prognose der finanziellen Überschüsse und

vor allem eines langfristigen Gleichgewichts- bzw. Beharrungszustands unterliegt

erheblichen Unsicherheiten. Zudem ist meist eine Veränderung der

Planungsparameter mit einer hohen Sensitivität der geplanten Ergebnisverläufe

verbunden. Bei der Wertfindung müssen daher vor allem die nachhaltige Markt- und

Wettbewerbsfähigkeit des Produkt- und Leistungsprogramms, die künftige

Ressourcenverfügbarkeit, die infolge des Wachstums meist rasch und flexibel

erforderlich werdenden Anpassungsmaßnahmen der internen Organisation und

die Finanzierbarkeit des Unternehmenswachstums analysiert werden.



Grundlage für die Prognose der künftigen finanziellen Überschüsse im Rahmen

der Ertragswertermittlung bildet der aktuelle Business Plan für die

URBANARA-Gruppe für die Planjahre 2017 bis 2019 (Detailplanungsphase 2017-2020).



Die Planungsjahre der ferneren zweiten Phase basieren i.d.R. - ausgehend von der

Detailplanung der ersten Phase - auf langfristigen Fortschreibungen von

Fortentwicklungen. Dabei ist zu untersuchen, ob sich die Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage des zu bewertenden Unternehmens nach der Phase der detaillierten

Planung im sogenannten Gleichgewichts- oder Beharrungszustand befindet oder ob

sich die jährlichen finanziellen Überschüsse zwar noch verändern, jedoch

eine als konstant oder mit konstanter Rate wachsend angesetzte Größe die

sich ändernden finanziellen Überschüsse (finanzmathematisch) angemessen

repräsentieren (IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 78).



Für die zweite Phase wurde der aktuelle Business Plan der URBANARA Holding GmbH

für die Planjahre 2021 ff. auf Basis des letzten Planjahres des

Detailplanungszeitraums, das einen eingeschwungenen Zustand des nachhaltigen

operativen Geschäfts der URBANARA-Gruppe repräsentiert, mit 1,0%-Wachstum p.a.

fortentwickelt.



Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens besteht der Kapitalisierungszinssatz

ausschließlich aus den Eigenkapitalkosten des zu bewertenden Unternehmens.

Somit sind die dem Anteilseigner zufließenden Nettoüberschussgrößen

mit den Eigenkapitalkosten des Unternehmens zu kapitalisieren. Die

Eigenkapitalkosten setzen sich - der Terminologie des CAPM folgend - als Summe

aus Basiszinssatz und Risikoprämie zusammen. Die Risikoprämie ergibt sich

wiederum als Produkt aus allgemeiner Marktrisikoprämie und

unternehmensspezifischem Betafaktor. Der unternehmensspezifische Betafaktor

lässt sich hierbei über beobachtbare Renditen vergleichbarer und börsennotierter

Kapitalmarktanlagen ableiten.



Bei der Ableitung der Eigenkapitalkosten im Rahmen der Bewertung der URBANARA

Holding GmbH wurde der Basiszinssatz den Empfehlungen des IDW folgend auf

Grundlage von Daten der Deutschen Bundesbank als Durchschnittswert über drei

Monate im Zeitraum vom 31. Oktober 2016 bis 30. Januar 2017 ermittelt. Die

Marktrisikoprämie wurde in der Mitte der vom IDW empfohlenen Bandbreite vor

persönlicher Ertragsteuer i.H.v. 6,25% angesetzt. Zur Ableitung des

unternehmensspezifischen unverschuldeten Betafaktors von 1,04 wurde auf Renditen

vergleichbarer Kapitalmarktanlagen abgestellt.



4.2 Bewertungsergebnisse



Die Unternehmensbewertung ergab, dass auf Basis des angewendeten

Ertragswertverfahrens ein Unternehmenswert für die URBANARA Holding GmbH von EUR

18.505.063,00 angemessen ist. Der Vorstand bewertet die URBANARA Home AG

aufgrund ihrer Beteiligung an der URBANARA Holding GmbH als nahezu einzigem

Vermögensgegenstand, neben Barmitteln und sonstigen Vermögensgegenständen von

EUR 44.930,17 sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen von EUR 329.105,86 mit

insgesamt EUR 9.560.518,00. Der Vorstand hat diese Bewertungsergebnisse den

Verhandlungen mit den Holding-Gesellschaftern über den Einbringungsvertrag

zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage ist nach Einschätzung des Vorstands das

der Sachkapitalerhöhung zugrundeliegende Wertverhältnis zwischen den

eingebrachten Anteilen und den hierfür ausgegebenen neuen Aktien der

Gesellschaft angemessen.



Hieraus ergibt sich rechnerisch für die URBANARA-Aktie ein innerer Wert von ca.

EUR 4,79 je Aktie. Dieser Wert liegt zwar unter dem Aktienkurs von EUR 6,50 zum

13. Februar 2017. Der Aktienkurs ist aber derzeit nach Einschätzung des

Vorstands durch das geringe Handelsvolumen und den infolgedessen engen Markt für

die URBANARA-Aktien auf der Handelsplattform beeinflusst und stellt daher keine

allein aussagekräftige Indikation für den inneren Wert der URBANARA-Aktie dar.



4.3 Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers



Das Amtsgericht Charlottenburg hat die Treuhand- und

Revisions-Aktiengesellschaft Niederrhein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft gemäß § 183 Abs. 3 AktG zum Prüfer bestellt

("Prüfer"). Der Prüfer prüft gemäß § 183 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 34 Abs. 1

Nr. 2 AktG, ob der Wert der Sacheinlage den geringsten Ausgabebetrag der dafür

zu gewährenden Aktien erreicht. Aufgrund der nicht vollständig geklärten

Rechtslage zum notwendigen Umfang der Prüfung hat der Prüfer vorliegend darüber

hinaus geprüft, ob der Wert der Sacheinlage auch den höheren Ausgabebetrag,

mithin das Agio, erreicht. Über die Prüfung hat der Prüfer gemäß § 183

Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 1 AktG schriftlich zu berichten.



Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfer eine Unternehmensbewertung der URBANARA

Holding GmbH auf Basis des Ertragswertverfahrens durchgeführt. Der Prüfer hat

dabei einen Unternehmenswert der URBANARA Holding GmbH von EUR 18.505.063,00

ermittelt. Der vom Prüfer ermittelte Unternehmenswert stimmt folglich mit dem

vom Vorstand ermittelten Unternehmenswert der URBANARA Holding GmbH überein.



5. Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf die Beteiligungsverhältnisse und den

inneren Wert der Aktien der derzeitigen URBANARA-Aktionäre



Auf Basis des vom Vorstand ermittelten und vom Prüfer bestätigten Werts der

URBANARA Holding GmbH und des vom Vorstand ermittelten Werts der URBANARA Home

AG sind für die eingebrachten Geschäftsanteile an der URBANARA Holding GmbH

insgesamt 1.806.281 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu gewähren. Bei der

Festlegung dieser Zahl sind die Holding-Gesellschafter und die URBANARA Home AG

von dem Wertverhältnis der Gesellschaft zur Sacheinlage von 1 zu rund 0,91

ausgegangen.



Aus Sicht der derzeitigen URBANARA-Aktionäre bedeutet dies auf Basis der

vorgenommenen Bewertungen, dass mit der Sacheinbringung der innere Wert der

Aktie dem gleichen Wert entspricht, den er vor der Sacheinbringung hatte. Der

Gesamtwert des Eigenkapitals der Beteiligung der Gesellschaft und der

Kapitalerhöhung ausgegebenen URBANARA-Aktien entfällt danach rechnerisch ein

innerer Wert von ca. EUR 4,79.



Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass diese insbesondere auf den

Planungsrechnungen fußende Bewertung allein für Zwecke der Ermittlung des

Umtauschverhältnisses relevant ist. Derartige Bewertungen weichen oft nicht

unerheblich vom Börsenkurs ab und sagen nichts darüber aus, ob eine Aktie auf

der Handelsplattform zutreffend bewertet ist. Die Rechnung zeigt aber, dass der

innere Wert der bestehenden Aktien der URBANARA Home AG infolge der geplanten

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage nicht verwässert wird.



6. Begründung des Bezugsrechtsausschlusses



Vorteile der Kapitalerhöhung für die URBANARA Home AG



Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an den im Rahmen der

Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien liegt im Interesse der URBANARA Home AG.

Hierdurch wird die URBANARA Home AG die Konzernobergesellschaft der

URBANARA-Gruppe und Holdinggesellschaft aller Investoren.



Bezugsrechtsausschluss als geeignete und erforderliche Maßnahme



Der Ausschluss des Bezugsrechts stellt hierzu auch die geeignete und

erforderliche Maßnahme dar. Anderenfalls wäre die Erstellung eines

Wertpapierprospekts und die Billigung durch die BaFin erforderlich. Dies würde

zeitliche Verzögerungen und erhebliche Kosten verursachen. Zur Vermeidung dieser

Folgen und nicht zuletzt hinsichtlich der dargestellten zeitlichen Zusammenhänge

ist es aus Sicht des Vorstands die angezeigte Maßnahme, das Bezugsrecht

auszuschließen. In dieser besonderen Konstellation wiegt der

Bezugsrechtsausschluss auch nicht so schwer, weil die Aktionäre der Gesellschaft

nach der Einbringung der Anteile an der URBANARA Holding GmbH durch die

einbringenden Holding-Gesellschafter wie zuvor mittelbar an demselben

Unternehmen beteiligt sind und das mit Ausnahme der wenigen weiteren Aktiva und

Passiva der Gesellschaft in gleicher Höhe. Eine Alternativmaßnahme zum

Bezugsrechtsausschluss, die in gleicher Weise geeignet ist, ist - soweit

ersichtlich - nicht gegeben.



Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts ist keine unangemessene Benachteiligung der

Aktionäre der URBANARA Home AG verbunden. Der Sachkapitalerhöhung liegt ein mit

den einbringenden Holding-Gesellschaftern ausgehandeltes Wertverhältnis zugrunde,

das nach den vorliegenden Bewertungsergebnissen für die URBANARA Home AG und

ihre Aktionäre in jedem Fall als angemessen zu beurteilen ist. Infolge der

Sachkapitalerhöhung tritt keine wirtschaftliche Verwässerung der Beteiligung der

Aktionäre ein.



Der nahezu einzige Vermögensgegenstand der URBANARA Home AG ist ihre Beteiligung

an der URBANARA Holding GmbH in Höhe von zum Zeitpunkt der Einladung zu dieser

Hauptversammlung (i) ca. 58,81% und (ii) beschlossene Barkapitalerhöhung ca.

53,20%. Die einbringenden Holding-Gesellschafter halten zum Zeitpunkt der

Einladung zu dieser Hauptversammlung (i) ca. 41,19% und (ii) gemäß

beschlossener Barkapitalerhöhung ca. 46,80% an der URBANARA Holding GmbH. Durch

die Sachkapitalerhöhung wird der Anteil der URBANARA Home AG an der URBANARA

Holding GmbH auf 100% erhöht und der von den einbringenden

Holding-Gesellschaftern direkt gehaltene Anteil auf 0% gesenkt. Demnach wandeln

sich die bislang direkt gehaltenen Beteiligungen der einbringenden

Holding-Gesellschafter an der URBANARA Holding GmbH in indirekt, über die

URBANARA Home AG gehaltene Beteiligungen. Da die Beteiligung an der URBANARA

Holding GmbH den nahezu einzigen Vermögensgegenstand der URBANARA Home AG

darstellt, wirkt sich die Sachkapitalerhöhung wirtschaftlich nicht auf die

Beteiligung der Aktionäre der Gesellschaft aus.



Die Einbringung von Geschäftsanteilen aller Holding-Gesellschafter gegen Ausgabe

von neuen Aktien an die Holding Gesellschafter unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre führt daher auch nicht zu 90% oder gar 95% Beteiligung eines

Aktionärs, sodass insoweit die Gefahr des Ausschlusses der Minderheitsaktionäre

gemäß § 62 UmwG oder § 327a AktG nicht begründet wird.



Ergebnis



Die Vorteile der Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

überwiegen sowohl aus Sicht der Gesellschaft als auch aus der ihrer Aktionäre

mögliche Nachteile. Die Folgen, die sich für die vom Bezugsrecht

ausgeschlossenen Aktionäre aus einer verhältnismäßigen Verminderung der

Beteiligung und Stimmrechte ergeben, fallen demgegenüber nicht ins Gewicht;

wirtschaftliche Nachteile für die Aktionäre entstehen aufgrund der alleinigen

Änderung der Beteiligungen der einbringenden Holding-Gesellschafter an der

URBANARA Holding GmbH von einer direkten zu indirekten Beteiligung nicht.



Der Vorstand hat sich - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - nach eingehender

Analyse der Folgen dieser Maßnahme für die Gesellschaft und die Aktionäre

und Abwägung der Vor- und Nachteile entschlossen, der Hauptversammlung die

Erhöhung des Grundkapitals gegen Einbringung sämtlicher von den

Holding-Gesellschaftern an der URBANARA Holding GmbH gehaltenen Geschäftsanteile

mit einem Nennbetrag von insgesamt EUR 27.142,00 an der URBANARA Holding GmbH

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen.



Teilnahme an der Hauptversammlung



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des

Stimmrechts



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im

Aktienregister der Gesellschaft, welches von der BERGFÜRST AG verwaltet

wird, eingetragen sind und sich spätestens am siebten Tag vor der

Hauptversammlung, mithin bis zum Ablauf des 21. März 2017, bei der Gesellschaft

schriftlich oder in Textform unter der nachfolgend genannten Adresse



BERGFÜRST AG

Schumannstraße 18

10117 Berlin

Telefax: 030 - 609895229

E-Mail: hv@bergfuerst.com



oder über den Link in der Postfachnachricht mit dieser Einladung zur

Hauptversammlung im Postfach auf der Plattform der BERGFÜRST AG anmelden.



Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Gesellschaft nach dem Ende

des 27. März 2017, bis zum Ende der Hauptversammlung am 28. März 2017, zugehen,

werden im Aktienregister der Gesellschaft erst mit Wirkung nach der

Hauptversammlung am 28. März 2017 vollzogen.



Stimmrechtsvertretung



Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre persönlich zur

Hauptversammlung erscheinen und ihr Stimmrecht selbst ausüben.



Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,

können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. In diesem Fall haben

sie den Bevollmächtigten ordnungsgemäß Vollmacht zu erteilen. Die Vollmacht

ist in Textform zu erteilen, sofern Aktionäre nicht ein Kreditinstitut, eine

Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 i.V.m. § 125

Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen bevollmächtigen möchten

(siehe hierzu unten). Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht und den

Nachweis der Bevollmächtigung. Die Bevollmächtigung kann mit dem in der

Postfachnachricht mit dieser Einladung zur Hauptversammlung im Postfach auf der

Plattform der BERGFÜRST AG enthaltenen Vollmachtsformular erfolgen.



Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung

durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der

Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen oder elektronisch übermittelt werden:



BERGFÜRST AG

Schumannstraße 18

10117 Berlin

Telefax: 030 - 609895229

E-Mail: hv@bergfuerst.com



Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder

diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten

Personen oder Institutionen sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen

Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG,

die u.a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist.



Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter

der BERGFÜRST AG, die das Stimmrecht gemäß den schriftlichen Weisungen

der Aktionäre ausüben werden, vertreten zu lassen. Die

Vollmachts-/Weisungsvordrucke können bei der BERGFÜRST AG unter der oben

angegebenen Postanschrift oder per E-Mail (hv@bergfuerst.com) angefordert oder

von der Internetseite der BERGFÜRST AG unter www.bergfuerst.com dort unter

URBANARA-Hauptversammlung oder der Webseite der Gesellschaft unter

www.urbanara-ag.de dort ebenfalls unter Hauptversammlung direkt heruntergeladen

und ausgedruckt werden. Die Vollmachten/Weisungen können in Textform oder

elektronisch erteilt und an die zuvor genannte Adresse geschickt werden.



Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zur Zeit der Einberufung



Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der

Hauptversammlung EUR 1.994.024,00 und ist eingeteilt in 1.994.024 auf den Namen

lautende teilnahme- und stimmberechtigte Stückaktien mit einem anteiligen Betrag

des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die

Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft entspricht der Gesamtzahl der

Aktien und beträgt demnach im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

1.994.024.



entspricht gerundet EUR 99.701) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände

auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Es ist eine

dreimonatige Vorbesitzzeit des genannten Mindestbesitzes von Aktien i.S.d. § 122

Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG

erforderlich.



Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen,

§ 122 Abs. 2 Satz 2 AktG.



Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der

Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der

Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 3. März 2017 zugehen. Bitte

richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:



Vorstand der

URBANARA Home AG

Gipsstraße 10

10119 Berlin



Bekanntzumachende Ergänzungen zur Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits

mit der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.urbanara-ag.de, dort unter

Hauptversammlung, bekannt gemacht.



Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG



Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge des Vorstands

und des Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung übersenden.

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge und

sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich

zu richten an:



Vorstand der

URBANARA Home AG

Gipsstraße 10

10119 Berlin



Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und Abs. 3 AktG werden wir Gegenanträge von

Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie

etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu auf der Internetseite der

Gesellschaft unter www.urbanara-ag.de, dort unter Hauptversammlung,

veröffentlichen, wenn der Aktionär den Gegenantrag der Gesellschaft mindestens

14 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum Ablauf des 13. März 2017 mit der

Begründung an die obenstehende Adresse übersandt hat.



Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß.

Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in §

126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter

anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen,

ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält.



Auskunftsrecht



Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der

Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu

geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands

der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.

Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und

geschäftlichen Beziehungen der URBANARA Home AG zu den mit ihr verbundenen

Unternehmen.



Internetseite, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind



Der Inhalt der Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten

Angaben und Erläuterungen, die von der Gesellschaft zugänglich zu machenden

Unterlagen sowie die Formulare für eine Stimmabgabe durch Vertretung gemäß

§ 124a AktG ist über die Internetseite der URBANARA Home AG unter

www.urbanara-ag.de, dort unter Hauptversammlung, zugänglich.



Berlin, im Februar 2017



URBANARA Home AG



Der Vorstand



