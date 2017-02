Aberdeen - Mike Brooks, Head of ?Diversified Multi-Asset Strategies von Aberdeen Asset Management, erläutert in seinem aktuellen Kommentar, warum derzeit eine möglichst breite Diversifikation der Anlagen mithilfe eines "echten" Multi-Asset-Ansatzes, der auch alternative Investments berücksichtigt, das Gebot der Stunde ist.

"Letztes Jahr um diese Zeit waren nur sehr wenige Menschen der Ansicht, dass die Bevölkerung Grossbritanniens für einen Austritt aus der Europäischen Union stimmen oder Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden würde. In beiden Fällen hätten bei einer Wette beträchtliche Gewinne gewunken. Letztes Jahr hatte jedoch ein Gutes: Es hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass niemand, ob nun Meinungsforscher oder Investor, wirklich in der Lage ist, zukünftige Ereignisse oder deren Auswirkungen auf die Märkte vorherzusehen. Selbst als diese beiden bedeutsamen Ereignisse eintraten, verlief es anders als erwartet: Der Zusammenbruch blieb aus und die Aktienmärkte in den USA und im Vereinigten Königreich konnten sogar eine ...

