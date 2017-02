General Motors (WKN:A1C9CM) hat am Dienstag zugegeben, man würde sich in Gesprächen mit dem französischen Autobauer PSA Peugeot Citroen (WKN:852363) befinden und mehrere strategische Initiativen besprechen, darunter den potentiellen Verkauf der Tochterfirma Adam Opel AG.



Opel ist unterm Strich alles, was GM in Europa hat. Das Unternehmen verkauft und baut Fahrzeuge unter dem Namen Opel und Vauxhall in ganz Europa. Diese Zweigstelle zeigte sich 2016 für fast alle 1.162.000 Fahrzeuge verantwortlich, die GM in Europa verkauft hat.



Einerseits ist klar, warum sich GM einen Verkauf überlegt. Unter CEO Mary Barra hatte GM überraschenderweise großen Willen gezeigt, sich aus Bereichen zurückzuziehen, die ...

