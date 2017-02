Afrika Gold AG: Toll Milling erfolgreich gestartet - Expansionspläne

DGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Prognose/Finanzierung Afrika Gold AG: Toll Milling erfolgreich gestartet - Expansionspläne

16.02.2017 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Afrika Gold AG teilt mit, dass die Investitionen in die Lancaster Gold Mine in den vergangenen Jahren in zwei Stufen erfolgten: In der ersten Stufe wurde die Grundlage für die Erhaltung der Minenlizenz sichergestellt indem der Ressourcennachweis von 1.3 Mio. Unzen Gold geliefert wurde. Die Erlöse aus dem Abbau der oberflächennahen Reefs trugen zum Aufbau der Mine bei. Die zweite Stufe der Investitionen wurde genutzt, um die Mine auf das Toll Milling Geschäft auszurichten. Die Lancaster Gold Mine liegt logistisch und strategisch äusserst günstig am Witwatersrand und ermöglicht die Verarbeitung von vorhandenem Haldenmaterial zu äusserst geringeren Kosten.

In der ökonomischen Konsequenz hat das Management entschieden sich überwiegend auf das Toll Milling zu konzentrieren. Wesentliche Investitionen wurden zu diesem Zweck getätigt. Eine erste Verarbeitungsanlage wurde in Betrieb genommen.

Im Rahmen der Ausrichtung auf das Toll Milling wurde das Management entsprechend angepasst und erweitert. Mit Jonathan Collins wurde ein erfahrener Minenmanager an Bord von Lancaster geholt. Darüber hinaus wird das Team in den nächsten Wochen weiter verstärkt.

Die aktuellen Prognosen gehen davon aus, dass im zweiten Quartal der Break- Even erreicht wird. Ab dann wird mit einem EBIT von EUR 100.000 - EUR 250.000 pro Monat gerechnet. Nach einer weiteren Ausweitung der Produktionskapazität, erwartet das Management weiter steigende Erträge. Die dafür notwendigen Investitionen werden durch den generierten Cash-Flow und die Einbindung bestehender Ankerinvestoren und neuer Investoren durchgeführt.

Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch

16.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

545105 16.02.2017

ISIN CH0193271233

AXC0232 2017-02-16/16:30