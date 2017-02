Hamburg (ots) - Vor genau 55 Jahren erlebte Hamburg die große Sturmflutkatastrophe. Hierfür hat NDR 90,3 am heutigen Donnerstag, 16. Februar, um 12.00 Uhr den Todesopfern ein akustisches Denkmal gesetzt, live übertragen auch im Hamburger Michel.



315 Hörerinnen und Hörer von NDR 90,3 hatten für dieses besondere Radioereignis die Namen aller 315 Hamburger Todesopfer der Sturmflut von 1962 eingesprochen. Die daraus entstandene Collage hat NDR 90,3 heute um 12 Uhr gesendet und dafür das Programm für 20 Minuten unterbrochen.



Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg; "Die Flut von 1962 ist einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte unserer Stadt. Der NDR widmet diesem Thema die gebührende Aufmerksamkeit."



Hendrik Lünenborg, Programmchef von NDR 90,3: "Hamburg hat die Opfer nicht vergessen! Wir gedenken heute nicht nur der damals verstorbenen Hamburgerinnen und Hamburger sowie ihrer Familien und Freunde, sondern erinnern auch an den starken Zusammenhalt der Menschen in den Tagen nach der Flut."



Das akustische Denkmal wurde zeitgleich im Rahmen einer Mittagsandacht in die Hauptkirche St. Michaelis übertragen. Mehr als hundert Menschen gedachten gemeinsam mit Hauptpastor Alexander Röder der Verstorbenen.



Alexander Röder: "Es ist ein wichtiges Ereignis, an das erinnert wird, und 'akustisches Denkmal' ist ein wunderbares Wort dafür."



Im Michel dabei war Helga Abromowski aus Hamburg-Rissen: "Es war sehr ergreifend, die ganzen Namen zu hören und zu merken, dass so viele Kinder umgekommen sind. Das ging tief ins Herz."



Das akustische Denkmal sowie alle Informationen hierzu stehen ab sofort unter www.NDR.de/903 bereit. Das "Hamburg Journal" berichtet am Donnerstagabend um 18.00 Uhr und um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen über die Andacht sowie die Hintergründe.



Darüber hinaus zeigt der NDR in einer umfassenden Multimedia-Dokumentation, wie es im Februar 1962 zu der schlimmsten Naturkatastrophe kam, die Hamburg je erlebt hat. Beeindruckende Bilder und Zeitzeugen bilden das dramatische Ereignis detailliert ab. Die Dokumentation ist unter www.NDR.de/sturmflut zu sehen.



16. Februar 2017



