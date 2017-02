BERLIN (Dow Jones)--Das Kfz-Gewerbe in Deutschland freut sich über gestiegene Umsätze, ächzt aber unter anhaltend geringen Renditen. Wie der Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes am Donnerstag in Berlin mitteilte, sorgten 2016 mehr Fahrzeugverkäufe und Werkstattaufträge für eine Umsatzsteigerung um 9,9 Prozent auf knapp 172 Milliarden Euro. Die vorläufige Durchschnittsrendite komme mit 1,6 bis 1,9 Prozent nach 1,6 Prozent im Jahr 2015 aber nicht wirklich von der Stelle, beklagte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski, der die notwendige Mindestrendite auf 3 Prozent bezifferte.

Bei den Neuwagen wurden im vergangenen Jahr demnach 145.600 Einheiten mehr verkauft als im Jahr davor. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 61 Milliarden Euro. Das Gebrauchtwagengeschäft zog leicht an, und zwar um ein Prozent auf etwas über 7,4 Millionen Einheiten. Daran hatte das Kfz-Gewerbe den Angaben zufolge einen Anteil von 68 Prozent nach 61 Prozent im Jahr davor. Der Umsatz erreichte 67,6 Milliarden Euro, eine Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zu 2015.

Elektroautos ohne Saft

Im Werkstattgeschäft stiegen die Umsätze um 5,6 Prozent auf knapp 32 Milliarden Euro. Im Durchschnitt waren die Werkstätten nach Verbandsangaben im vergangenen Jahr mit 85 Prozent ausgelastet, zwei Prozentpunkte mehr als 2015.

Was die Chancen angeht, bald mehr Elektroautos auf deutschen Straßen zu sehen, zeigte sich Karpinski eher skeptisch. "Auch heute und morgen werden sich die Menschen nicht plötzlich in lokal emissionsfreien Autos fortbewegen", erklärte er und nannte 2017 diesbezüglich "ein weiteres Jahr des Übergangs".

Das Angebot von Fahrzeugen mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis und praxisgerechter Reichweite sei "nach wie vor recht übersichtlich", sagte Karpinski, der gleichzeitig "dringend mehr Ladestationen" forderte. Der Verband rechne für dieses Jahr mit einem Absatz von rund 15.000 rein batteriebetriebenen Fahrzeugen sowie mit zirka 55.000 Hybridfahrzeugen, darunter etwa 22.000 Plug-in-Hybride.

