Mainz (ots) - Woche 08/17



Sa., 18.2.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.20 Koch im Ohr



13.05 heute Xpress (VPS 13.00)



13.10 Inspector Barnaby (VPS 13.05)



(Weiterer Ablauf ab 14.40 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 09/17



Di., 28.2.



0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Die Frau im Mond" von Nicole Garcia



Do., 2.3.



2.15 GSI - Spezialeinheit Göteborg



Bitte streichen: Dolby digital 5.1 Untertitel



Woche 10/17



So., 5.3.



Bitte Folgenänderung beachten:



6.35 Die Biene Maja (HD/UT) Der Buschwindbote 3D-Animationsserie Deutschland/Frankreich 2013



((Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen. "Die Biene Maja: Der Zauberbirnensaft" entfällt.)



Di., 7.3.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Wilde Maus" von Josef Hader



Woche 13/17



Sa., 25.3.



0.35 Filmnacht im ZDF Der Adler der Neunten Legion Bitte Korrektur beachten: USA/Großbritannien 2010



Bitte streichen: 2011



So., 26.3.



22.05 Neue Folgen Jack Taylor Bitte korrekte Schreibweise beachten: Jack Taylor Iain Glen



Bitte streichen: Glenn



(Korrektur bitte auch bei der Wiederholung um 0.55 Uhr beachten.)



Do., 30.3.



0.45 Easy Money II - Mach sie fertig Bitte Dachzeile streichen: Neu Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



Bitte korrekte Schreibweise beachten: Gemeinschaftsproduktion von Film I Väst, SVT, Nordschwedische Filmunterhaltung, Nordisk Film, Hobohm Brothers, Network Movie, ZDF und ARTE



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246