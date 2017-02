FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der von gleich zwei Beteiligungsgesellschaften begehrten Stada AG will eng mit dem Vorstand der Gesellschaft zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck sei ein Ad-hoc-Ausschuss ins Leben gerufen worden, "als Ausdruck eines abgestimmten Vorgehens in den laufenden ergebnisoffenen Gesprächen", hieß es in einer Mitteilung des MDAX-Konzerns.

Stada hat Gespräche mit den Finanzinvestoren Cinven und Advent aufgenommen, nachdem beide Interesse an einer Übernahme des Generikaherstellers angemeldet hatten. Advent hat bisher keine Preisvorstellung abgegeben, Cinven wäre bereit, 56 Euro je Aktie zu zahlen, was Stada mit 3,4 Milliarden Euro bewertet.

Der nun gegründete Ausschuss, der aus fünf Personen unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Oetker besteht, soll einen schnellen und engen Austausch zwischen den Kontrolleuren und dem Vorstand ermöglichen. Insbesondere bei zustimmungspflichtigen Geschäften soll so eine effiziente Entscheidungsfindung ermöglicht werden.

February 16, 2017

