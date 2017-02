München (ots) - Die Gewinner der "Show your App"-Awards stehen fest: In der Kategorie "Business & Finanzen" wählte die Jury - bestehend aus Technologie- und Medien-Experten - Guidants auf den ersten Platz. Die personalisierbare App aus dem Hause BörseGo AG überzeugte durch Design, Usability, Funktionalität und Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das Entwickler-Team nahm die Auszeichnung gestern Abend im Rahmen der LOCA Conference in München entgegen. Mit dem "Show your App"-Award wurden bereits zum siebten Mal die besten Apps des Jahres gekürt.



Über Guidants



Mit der App können Anleger und Trader auf allen mobilen Endgeräten auch unterwegs die Inhalte der Finanzportale GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und Guidants (www.guidants.com) nutzen. Sie haben Zugriff auf Realtime-Push-Kurse, -Charts und -Nachrichten, können Watchlisten erstellen und verwalten oder Musterdepots anlegen und nachbilden. Zudem können sie ein umfangreiches Fundamental- und Stammdatenangebot nutzen oder Analysen und Meinungen lesen und kommentieren. Wer Experten über die gleichnamige Investment- und Analyseplattform folgt, kann mit ihnen auch über die App Daten und Wissen über einen Stream nach dem Prinzip von Facebook & Co. austauschen.



Zielorientiert und zeitsparend



Die Individualisierbarkeit der App ermöglicht dem Nutzer ein zeitsparendes und zielorientiertes Vorgehen an der Börse: Er kann beliebig viele Tabs frei nach seinen persönlichen Bedürfnissen konfigurieren und erhält so genau die Informationen, die er für seine Investmententscheidung benötigt. Auf Watchlisten, Kursalarme oder Charts, die er am Computer angelegt hat, kann er mit der App automatisch mobil zugreifen.



Die Macher von Guidants arbeiten bereits an weiteren Funktionen. So können sich die Nutzer bald per Notification über neue Stream-Posts oder Artikel informieren lassen. Auch der persönliche Stream mit allen für den User individuell relevanten Meldungen lässt sich zeitnah mit der App nutzen. Weitere Details unter http://www.guidants.com/app



Über die BörseGo AG



Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Die Investment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurde Anfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit offiziell zu den vielversprechendsten europäischen Finanz- und Technologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.ag



Pressekontakt: BörseGo AG Christina Breitenbücher Unternehmenskommunikation Tel: 089 / 76 73 69-135, Fax: -290 christina.breitenbuecher@boerse-go.de, www.boerse-go.ag