Lüdenscheid (ots) - Mehr als 20.000 Teilnehmer bei über 300 Veranstaltungen an gut 100 Orten - das ist die Bilanz der MarriageWeek 2017. "Wir sind begeistert von der Kreativität und dem Engagement vieler Menschen vor Ort, die diese 'Woche der Ehepaare' wieder zu einem tollen Erfolg gemacht haben", sagte der Vorsitzende des Trägervereins, Siegbert Lehmpfuhl (Rangsdorf bei Berlin), in einem Resümee. Das Bewusstsein wachse, dass eine funktionierende Ehe kein Selbstläufer sei, sondern immer wieder gemeinsame Aktionen zur Vertiefung der Liebe brauche, so Lehmpfuhl.



Highlights gab es in diesem Jahr an vielen Orten. In Lichtenfels stiegen Paare gemeinsam in eine Kletterwand, in Rostheim begaben sie sich auf eine romantische Fackelwanderung. In Gießen konnten sich Eheleute mit "MarriageWeek-at-Home-Tüten" versorgen, um in den eigenen vier Wänden Wellness, einen Kinoabend oder ein gemeinsames Kochen mit erlesenen Zutaten zu erleben. Weitere Ideen waren die Verknüpfung von Tanz und Dinner in Weisendorf und ein Abend über die "Dialekte der Geschlechter" in Heilsbronn. In Stein bei Nürnberg schöpften passend zum Reformationsjubiläum in Kostümen Martin Luther und seine Ehefrau Katharina von Bora die Suppe für die Gäste der MarriageWeek und hielten danach historische Tischreden.



Nach Beobachtung der Organisatoren wird die "Woche der Ehepaare" auch zunehmend von anderen Veranstaltern genutzt, die nicht mit dem unabhängigen, überkonfessionellen Trägerverein der MarriageWeek in Verbindung stehen. "Wir freuen uns, dass die Idee Kreise zieht und immer tiefer in verschiedene gesellschaftliche Bereiche eindringt. Ermutigung kann es für Ehepaare nie genug geben", kommentiert Siegbert Lehmpfuhl diesen Trend. Das Ziel der MarriageWeek bleibe der Impuls für Verheiratete, in die eigene Beziehung zu investieren, sich gegenseitig anzunehmen und die Liebe lebendig zu halten.



