Best Western will in Deutschland wachsen - und setzt dabei auf schicke, aber preisgünstige Budget-Hotels namens "Vib". Der US-Verbund hat dazu ein Konzept entwickelt, das einem deutschen Konkurrenten verblüffend ähnelt.

Best Western kopiert ein Erfolgsmodell aus München. Der Hotelverbund, mit mehr als 4000 Häusern einer der größten Übernachtungsanbieter der Welt, eifert künftig dem Konkurrenten Motel One nach. "Unter der Marke Vib wollen wir im kommenden Jahr zwei hochwertige Budget-Hotels in Deutschland eröffnen", sagte Marcus Smola, Geschäftsführer von Best Western Central Europe, am Donnerstag in Frankfurt. "Für uns ist dies Neuland."

Ähnlich wie Motel One sollen die Herbergen mit einem stylischen Design auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet sein, inklusive Gratiszugang zum schnellen Internet. Bei den Häusern, die nach einem Standardbaukasten entstehen sollen, handelt es sich laut Plan ausschließlich um Neubauten.

Der Prototyp der Hotelmarke Vib - der Name ist abgeleitet von "Vibrant" - eröffnete bereits vor vier Wochen im türkischen Antalya. Weitere Häuser sollen in zahlreichen Städten der USA folgen, aber auch in Südkorea, Südafrika, Thailand und Laos.

"In Deutschland laufen derzeit Verhandlungen für zwei bis drei Standorte", kündigte Smola an. Seit einem Jahr werde akquiriert. "Die ersten ...

